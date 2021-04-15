Жители Фрунзенского района Петербурга помогли задержать водителя «Сузуки», который среди бела дня 15 апреля решил выпить и сесть за руль.
Как сообщает очевидец, машина ехала по двору дома 74, корп. 1, на Будапештской. Причём ехала подозрительно плохо, едва не задевая прохожих. Пешеходы не стали терпеть и воззвали к совести водителя. Тот ответил матом. Его оппоненты оказались спортивными, они быстро вытащили из «Сузуки» мужчину, тот был, по их субъективному мнению, мертвецки пьян.
На место была вызвана полиция, с водителем разбираются.