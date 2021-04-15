Смольный прочешет Полежаевский парк на предмет незаконной парковки. Ранее на неё пожаловался депутат

Комитет по контролю за имуществом Петербурга отправится в Полежаевский парк, чтобы проверить информацию о разместившейся там незаконной автопарковке. Об этом «Фонтанке» 15 апреля рассказали в пресс-службе ККИ.

«В связи с тем, что ранее по данному адресу обращений в комитет не поступало, обследования данного земельного участка не проводились. На основании поступившего 15.04.21 в комитет обращения П.В. Кондрашова в ближайшее время будет проведено обследование указанного земельного участка с выездом на место специалистов ККИ. Если по результатам проверки будет установлено незаконное размещение элементов благоустройства (автопарковки), в подведомственное комитету СПб ГКУ ЦПЭИГИ будет направлена заявка на освобождение незаконно занятого земельного участка», — рассказали в комитете, добавив, что в рейд отправятся на следующей неделе.