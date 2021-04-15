FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +8
76.98р92.23р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Смольный прочешет Полежаевский парк на предмет незаконной парковки. Ранее на неё пожаловался депутат

Чиновники пойдут искать незаконную парковку в Полежаевском парке в Петербурге

Комитет по контролю за имуществом Петербурга отправится в Полежаевский парк, чтобы проверить информацию о разместившейся там незаконной автопарковке. Об этом «Фонтанке» 15 апреля рассказали в пресс-службе ККИ.

«В связи с тем, что ранее по данному адресу обращений в комитет не поступало, обследования данного земельного участка не проводились. На основании поступившего 15.04.21 в комитет обращения П.В. Кондрашова в ближайшее время будет проведено обследование указанного земельного участка с выездом на место специалистов ККИ. Если по результатам проверки будет установлено незаконное размещение элементов благоустройства (автопарковки), в подведомственное комитету СПб ГКУ ЦПЭИГИ будет направлена заявка на освобождение незаконно занятого земельного участка», — рассказали в комитете, добавив, что в рейд отправятся на следующей неделе.

На возможный самозахват земли в Полежаевском парке обратил внимание депутат МО «Ульянка» Павел Кондрашов. «Происходит самозахват земли, сейчас установлена строительная будка, и начали устанавливать ограждение, по словам рабочих, на данном месте будет парковка», — написал народный избранник. Он направил обращения в комитеты по благоустройству и контролю за имуществом, а также проинформировал прокурора Красносельского района о происходящем.

Согласно законодательству, автопарковка в Полежаевском в любом случае будет вне закона, так как территория парка входит в реестр зелёных насаждений общего пользования (ЗНОП).

В субботу, 17 апреля, горожане планируют встретиться с депутатами Заксобрания и муниципальных образований. Кондрашов пояснил, что пригласил также профильных чиновников.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний