Смольный прочешет Полежаевский парк на предмет незаконной парковки. Ранее на неё пожаловался депутат

Комитет по контролю за имуществом Петербурга отправится в Полежаевский парк, чтобы проверить информацию о разместившейся там незаконной автопарковке. Об этом «Фонтанке» 15 апреля рассказали в пресс-службе ККИ.
«В связи с тем, что ранее по данному адресу обращений в комитет не поступало, обследования данного земельного участка не проводились. На основании поступившего 15.04.21 в комитет обращения П.В. Кондрашова в ближайшее время будет проведено обследование указанного земельного участка с выездом на место специалистов ККИ. Если по результатам проверки будет установлено незаконное размещение элементов благоустройства (автопарковки), в подведомственное комитету СПб ГКУ ЦПЭИГИ будет направлена заявка на освобождение незаконно занятого земельного участка», — рассказали в комитете, добавив, что в рейд отправятся на следующей неделе.
На возможный самозахват земли в Полежаевском парке обратил внимание депутат МО «Ульянка» Павел Кондрашов. «Происходит самозахват земли, сейчас установлена строительная будка, и начали устанавливать ограждение, по словам рабочих, на данном месте будет парковка», — написал народный избранник. Он направил обращения в комитеты по благоустройству и контролю за имуществом, а также проинформировал прокурора Красносельского района о происходящем.
Согласно законодательству, автопарковка в Полежаевском в любом случае будет вне закона, так как территория парка входит в реестр зелёных насаждений общего пользования (ЗНОП).
В субботу, 17 апреля, горожане планируют встретиться с депутатами Заксобрания и муниципальных образований. Кондрашов пояснил, что пригласил также профильных чиновников.