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Сова ищет Хогвартс в Кировском районе Петербурга. Неясыть заметили у школы

Жители Петербурга показали сову в спальном районе

Гостья из парка Александрино привлекла внимание жителей Кировского района Петербурга 15 апреля.

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Как рассказали бердвотчеры в паблике «Птицы СПб и России», сова замечена во дворе школы № 506 на улице Козлова. Судя по фото, это неясыть. Как правило, в оживлённые части города, занятые человеком, хищные птицы залетают редко, весной птицы особенно стремятся в леса, где больше пропитания. Другая причина — они начинают подыскивать пары, и начинается процесс подготовки к продолжению рода.

В Петербурге живут семь видов сов: ушастая сова, болотная сова, мохноногий сыч, воробьиный сычик, серая неясыть, длиннохвостая неясыть, бородатая неясыть. Все они занесены в Красную книгу Санкт-Петербурга. Самая крупная — бородатая неясыть, размах ее крыльев достигает 1,5 метра. А самая маленькая — воробьиный сычик, размером со скворца и с размахом крыльев до 40 см.

Фото: Птицы СПб и России

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