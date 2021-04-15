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«Заберите эту тварь!» Жительница Кракова натравила службу спасения животных на круассан

Жительница Кракова спутала застрявший в дереве круассан с игуаной

«Придите и заберите эту тварь!» — нервно выкрикивала жительница Кракова в телефонную трубку во время звонка в службу спасения животных. Женщина заявила, что из-за этого существа на дереве люди не открывают окна, так как боятся, что животное проникнет в дом. Она добавила, что «тварь» сидит в ветках два дня. Загадочную историю с неожиданной развязкой рассказали 14 апреля в соцсетях службы.

Сотрудник, который говорил с женщиной, сначала подумал, что это розыгрыш, но уточнил, не может ли это быть птицей. Она сказала, что зверь больше похож на «лагуну», но потом (не без помощи) вспомнила правильное слово — «игуана». Инспекторы знали, что рептилия вряд ли смогла бы жить на улице в такой холод, но подумали, что игуана могла оказаться домашним питомцем, выброшенным на улицу. «Может, она сидит на этом дереве и не двигается, потому что умерла?» — такой вопрос они задали сами себе.

На месте сотрудники службы выяснили, что «тварь», которая держит в страхе женщину — всего лишь круассан, который застрял в ветвях дерева. Вероятно, кто-то сбросил его для птиц. В организации к случившемуся отнеслись спокойно. Они напомнили, что лучше перестраховаться и потом спокойно выдохнуть, чем не спасти бедное животное.

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