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«Воплотим в жизнь всё, что вы можете вообразить». Ferrari создает электромобиль

Ferrari обещает через четыре года показать свой первый электромобиль

Итальянский производитель спортивных и гоночных автомобилей Ferrari в 2025 году собирается представить свой первый электрокар. Об этом 15 апреля сообщил генеральный директор компании Джон Элканн на ежегодном собрании акционеров.

«Мы очень заинтересованы в создании нашего первого полностью электрического автомобиля», — передает его слова газета ТАСС. Он заверил собравшихся, что инженеры и дизайнеры из Маранелло (город в Италии, где расположены штаб-квартира и завод Ferrari) воплотят в жизнь «все, что вы сможете вообразить».

Кроме того, Джон Элканн сообщил, что в ближайшие месяцы компания презентует три новых модели автомобилей в дополнение к представленным в прошлом году Portofino M, SF90 Spider и 488 GT Modificata.

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