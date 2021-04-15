«Воплотим в жизнь всё, что вы можете вообразить». Ferrari создает электромобиль

Итальянский производитель спортивных и гоночных автомобилей Ferrari в 2025 году собирается представить свой первый электрокар. Об этом 15 апреля сообщил генеральный директор компании Джон Элканн на ежегодном собрании акционеров.

«Мы очень заинтересованы в создании нашего первого полностью электрического автомобиля», — передает его слова газета ТАСС. Он заверил собравшихся, что инженеры и дизайнеры из Маранелло (город в Италии, где расположены штаб-квартира и завод Ferrari) воплотят в жизнь «все, что вы сможете вообразить».