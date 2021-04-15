На льду Невы в начале 2022 года планируется провести хоккейный матч с участием звезд мирового хоккея

В хоккей могут сыграть прямо на замерзшей Неве в начале 2022 года. Об этом «Фонтанке» 15 апреля заявил легендарный хоккеист и посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов.
«После успешно проведенного матча на Байкале мы хотим провести такой же матч в Санкт-Петербурге. Пока мы рассматриваем разные точки проведения. Хотим, чтобы была красивая картинка. Надеемся, что мы сможем к этому проекту привлечь мировых звезд и тем самым привлечь внимание к проблемам экологии. Скорее всего, это будет у стрелки Васильевского острова», — подчеркнул Фетисов по телефону.
На вопрос о сроках проведения матча бывший хоккеист затруднился ответить.
«Все будет зависеть от того, как лед встанет. Думаю, что это произойдет после Нового года», — заявил Фетисов.
Вячеслав Фетисов — двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды в качестве игрока и один раз в качестве тренера). Является одним из 6 членов символической сборной столетия Международной федерации хоккея. Член «Тройного золотого клуба». Включён в Зал славы ИИХФ и в Зал хоккейной славы в Торонто.