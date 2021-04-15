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Хулиганы с лазером пытались ослепить пилотов самолета из Москвы в Пулково

Борту авиакомпании «Россия» из Москвы в Петербург пытались помешать приземлиться лазером зеленого цвета

Полночный рейс из Внуково в Пулково садился в Петербурге с препятствием в виде луча зеленого цвета.

Как сообщили «Фонтанке» в авиакомпании «Россия» 15 апреля, инцидент произошел накануне около 23:40 при подлете к петербургскому аэропорту.

«При заходе на посадку экипаж заметил кратковременные лучи лазера зелёного цвета. При дальнейшем снижении произошло повторное облучение лазером левого борта воздушного судна, на этот раз луч был постоянного свечения и точно направленным на лайнер», — сообщили в пресс-службе компании.

Экипаж проинформировал службы управления воздушным движением, отметив, что луч был направлен из населенного пункта Нурма (восточнее города Тосно).

Инцидент не повлиял на безопасность полетов. Воздушное судно приземлилось в аэропорту Пулково точно по расписанию.

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Комментарии (1)

07A
Этим борцунам с Россией руки надо отрывать на месте! Или через анус кормить, ка их лидера!
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