Из Германии экстрадирован россиянин, обвиняемый в нападении на инкассаторов в Ленобласти

Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России при содействии ФСИН осуществлена экстрадиция из Германии гражданина РФ, обвиняемого сразу по трём статьям: «Разбой в составе организованной группы», «Незаконное лишение свободы» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт и хранение оружия».



Как сообщили 15 апреля в пресс-службе МВД РФ, по имеющейся информации, мужчина участвовал в разбойных нападениях в составе преступной группировки. В частности, в ноябре 2013 года злоумышленники напали на инкассаторов в Ленинградской области. Угрожая оружием, они похитили около 140 миллионов рублей, принадлежащих одному из банков.

