«Дальневосточный гектар» хотят расширить на Арктическую зону

«Ещё один законопроект направлен на создание дополнительных механизмов государственной поддержки Арктики — распространяем на эти территории программу «Дальневосточный гектар». Об этом просили предприниматели», — отметил глава правительства.

Правительство РФ намерено расширить применение программы «Дальневосточный гектар» на территорию Арктической зоны. Об этом, ссылаясь на соответствующие просьбы предпринимателей, заявил на заседании кабмина 15 апреля премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

Мишустин уточнил, что будут расширены границы территории в Арктике, в пределах которых можно будет получить льготный гектар. «Граждане смогут взять земельные участки по упрощённой процедуре и в более короткие сроки. При этом особое внимание будет уделено сохранению традиций и культуры коренных, малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока», — подчеркнул премьер-министр.



Программа «Дальневосточный гектар», позволяющая гражданам РФ выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование земельный участок на Дальнем Востоке, была запущена в 2016 году. За время её работы участки там получили более 90 тысяч человек.

