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«Дальневосточный гектар» хотят расширить на Арктическую зону

Михаил Мишустин заявил, что расширить программу «Дальневосточный гектар» на Арктику попросили предприниматели

Правительство РФ намерено расширить применение программы «Дальневосточный гектар» на территорию Арктической зоны. Об этом, ссылаясь на соответствующие просьбы предпринимателей, заявил на заседании кабмина 15 апреля премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

«Ещё один законопроект направлен на создание дополнительных механизмов государственной поддержки Арктики — распространяем на эти территории программу «Дальневосточный гектар». Об этом просили предприниматели», — отметил глава правительства.

Мишустин уточнил, что будут расширены границы территории в Арктике, в пределах которых можно будет получить льготный гектар. «Граждане смогут взять земельные участки по упрощённой процедуре и в более короткие сроки. При этом особое внимание будет уделено сохранению традиций и культуры коренных, малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока», — подчеркнул премьер-министр.

Программа «Дальневосточный гектар», позволяющая гражданам РФ выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование земельный участок на Дальнем Востоке, была запущена в 2016 году. За время её работы участки там получили более 90 тысяч человек.

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Комментарии (6)

265106281
вообще пора народ на льдины высаживать, пусть поплавает, может поймет что-нибудь
OldObyvatel
А что ДВ-гектары закончились?
С таким же успехом можно раздавать гектары на Луне или на Марсе.
Хотя, с Марсом может получиться облом, Маск себя императорм Марса объявил, а Лавров не заявил решительного протеста. Согласен, значит?
Nationalverrater_2
А чо делать с гектаром мерзлоты, где полярная ночь, зима 10 месяцев и морозы до минус 60, если там нету нефти, золотишка и прочих ништяков ? Бобёр - дуй туда . Там скрепно и патриотично
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