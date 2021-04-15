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Автор книги «Читай не хочу» расскажет о читательских травмах

В пятницу, 22 апреля, учительница русского языка и литературы, автор образовательного портала «Мел» Римма Раппопорт представит книгу «Читай не хочу. Что мешает ребенку полюбить книги». 6+

Фото: individuumbooks.ru/
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Римма Раппопорт готова ответить на самые сложные и самые частые вопросы родителей: что делать, если ребенок не читает, как привить интерес к книгам, почему литература может казаться неинтересной, почему взрослых беспокоит отсутствие любви к чтению у детей.

Несмотря на название и тему, «Читай не хочу» — книга о чтении вообще. Что сформировало наше отношение к литературе, откуда берутся стереотипы о читающих людях, так ли плох «нечитун», что за читательская травма есть у каждого постсоветского человека? Разобраться в собственных отношениях с книгами, скорее всего, будет интересно всем, а не только родителям школьников.

Специальной гостьей встречи станет Лена Аверьянова, главный редактор интернет-издания для родителей «Нет, это нормально» и Chips Journal.

Встреча состоится в пятницу, 22 апреля, в «Буквоеде» на Невском, 46. Начало в 19:00, вход свободный, но количество мест ограничено.

Елена Васильева

Фото: individuumbooks.ru/

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