Автор книги «Читай не хочу» расскажет о читательских травмах

Римма Раппопорт готова ответить на самые сложные и самые частые вопросы родителей: что делать, если ребенок не читает, как привить интерес к книгам, почему литература может казаться неинтересной, почему взрослых беспокоит отсутствие любви к чтению у детей.



Несмотря на название и тему, «Читай не хочу» — книга о чтении вообще. Что сформировало наше отношение к литературе, откуда берутся стереотипы о читающих людях, так ли плох «нечитун», что за читательская травма есть у каждого постсоветского человека? Разобраться в собственных отношениях с книгами, скорее всего, будет интересно всем, а не только родителям школьников.

