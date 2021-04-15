В Ленобласти задержан подозреваемый в «цветочном» разбое. Летом присяжные оправдали его по делу о двойном убийстве

Как пишет 47news 15 апреля, пару дней назад в деревне Малое Верево сотрудниками уголовного розыска был задержан 35-летний местный житель. Его подозревают в разбойном нападении на цветочный магазин в Гатчине. Инцидент произошёл 3 апреля. В салон зашёл покупатель, достал пистолет и потребовал у 27-летнего флориста дневную выручку. Денег в аппарате не оказалось, поэтому налётчик схватил телефон продавца и убежал.

В Гатчинском районе Ленобласти задержан подозреваемый в разбойном нападении на цветочный магазин. Ранее он обвинялся в двойном убийстве, но присяжные оправдали мужчину.

При оформлении задержанного выяснилось, что в июле 2020 года он был оправдан присяжными по делу об убийстве матери и отчима. Два тела с явными признаками насильственной смерти были найдены 23 февраля 2020 года в квартире дома на улице Планерной в Петербурге.

По подозрению в двойном убийстве был задержан сын женщины.

На этапе следствия обвиняемый признал вину в полном объёме и дал показания о том, что 21 февраля поругался с матерью и взялся за нож. Под видео на месте преступления мужчина показал, как именно наносил удары. В основу дела легли результаты генетических экспертиз и одежда обвиняемого, изъятая после задержания, — на ней была обнаружена кровь убитого.

Но затем обвиняемый стал отрицать вину и от дачи показаний отказался. Присяжные признали его невиновным, мужчина был освобождён в зале Петербургского горсуда. В декабре 2020 года апелляционным постановление суда уголовное дело было направлено на новое рассмотрение.

Сейчас подозреваемый задержан и ждёт избрания меры пресечения.