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В Ленобласти задержан подозреваемый в «цветочном» разбое. Летом присяжные оправдали его по делу о двойном убийстве

Под Гатчиной задержан налётчик на цветочный магазин. В прошлом ему вменяли убийство матери и отчима

В Гатчинском районе Ленобласти задержан подозреваемый в разбойном нападении на цветочный магазин. Ранее он обвинялся в двойном убийстве, но присяжные оправдали мужчину.

Как пишет 47news 15 апреля, пару дней назад в деревне Малое Верево сотрудниками уголовного розыска был задержан 35-летний местный житель. Его подозревают в разбойном нападении на цветочный магазин в Гатчине. Инцидент произошёл 3 апреля. В салон зашёл покупатель, достал пистолет и потребовал у 27-летнего флориста дневную выручку. Денег в аппарате не оказалось, поэтому налётчик схватил телефон продавца и убежал.

При оформлении задержанного выяснилось, что в июле 2020 года он был оправдан присяжными по делу об убийстве матери и отчима. Два тела с явными признаками насильственной смерти были найдены 23 февраля 2020 года в квартире дома на улице Планерной в Петербурге.

По подозрению в двойном убийстве был задержан сын женщины.

На этапе следствия обвиняемый признал вину в полном объёме и дал показания о том, что 21 февраля поругался с матерью и взялся за нож. Под видео на месте преступления мужчина показал, как именно наносил удары. В основу дела легли результаты генетических экспертиз и одежда обвиняемого, изъятая после задержания, — на ней была обнаружена кровь убитого.

Но затем обвиняемый стал отрицать вину и от дачи показаний отказался. Присяжные признали его невиновным, мужчина был освобождён в зале Петербургского горсуда. В декабре 2020 года апелляционным постановление суда уголовное дело было направлено на новое рассмотрение.

Сейчас подозреваемый задержан и ждёт избрания меры пресечения.

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Комментарии (5)

Кровокрас
минутку, как это, сначала дал признание, подписал протокол, а потом отказался и был оправдан ?
а почему когда у меня в протоколе о дтп была моя подпись, судья сказала "раз подписал - значит виновен", и дело было закрыто без вариантов. Надо было отказаться от всего и меня бы тоже оправдали ?
sakorol
Судился 3 раза и оправдан.Первый раз благодаря недостатку улик второй раз спасло происхождение. Третий раз - условно каторга на 15 лет.(С)
zlopopik
Пошел грабить цветочный магазинчик? И не 8 марта? - Наркоман ! Однозначно!
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