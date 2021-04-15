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Петербуржцы заметили над городом вертолёты. Подняться в воздух их заставило приближение жаркого сезона

В Петербурге проходят учения по подготовке к пожароопасному сезону

Кружение вертолётов над лесным массивом в Курортном районе Петербурга привлекло внимание горожан около полудня 15 апреля. О происходящем рассказали в городском управлении МЧС.

«Прямо сейчас вертолёты тушат лес в районе шалаша В. И. Ленина», — говорилось в письме петербуржца Валерия, которое поступило в редакцию «Фонтанки».

Фото: Читатель «Фонтанки» Валерий
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Как сообщили изданию в ГУ МЧС по Петербургу, сегодня в городских лесах проходят крупномасштабные командно-штабные учения, связанные с подготовкой к пожароопасному сезону. Одной из точек их проведения стала территория в районе озера Сестрорецкий разлив.

В рамках тренировки специалисты отработают порядок взаимодействия при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами, а также проведение поисково-спасательных работ и оказание первой помощи людям, заблудившимся в лесу и пострадавшим в результате падения деревьев.

В учениях задействованы дроны, оснащенные водосливными устройствами пожарно-спасательные вертолёты, автомобили повышенной проходимости, передвижной мобильный комплекс оповещения населения и другая спецтехника.

Фото: Читатель «Фонтанки» Валерий

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