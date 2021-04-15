Сотрудники таможни нашли в грузовике, который следовал в Россию через «Брусничное», «перевес» на 9 килограммов. Его ждали в Петербурге.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе СЗТУ 15 апреля, в кабине водителя проверяющие нашли весомый пакет. В нем было 116 пучков натуральных волос, собранных цветными резинками.