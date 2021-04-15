Сотрудники таможни нашли в грузовике, который следовал в Россию через «Брусничное», «перевес» на 9 килограммов. Его ждали в Петербурге.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе СЗТУ 15 апреля, в кабине водителя проверяющие нашли весомый пакет. В нем было 116 пучков натуральных волос, собранных цветными резинками.
«Досмотр показал, что незадекларированный в установленной форме товар представляет собой натуральные волосы темного цвета, общим весом 8,7 килограмма», — комментирует начальник таможенного поста МАПП «Брусничное» Александр Ткаченко.
Дальше машина проследовала без пакета. А в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).
Как писало издание 47news три года назад, волосы в Петербург для использования в косметических салонах и парикмахерских возят регулярно. Их используют не столько для создания париков, сколько для такой процедуры, как наращивание волос. Три года назад килограмм волос стоил порядка 75 тысяч. Сейчас в условиях закрытых из-за коронавируса границ стоимость такого груза увеличилась на порядок.