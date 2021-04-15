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Учёный расскажет, чем занимаются эпидемиологи, когда эпидемий нет

В середине 1990-х шведские ученые опубликовали результаты исследований: посещение кинотеатров, концертов, музеев и т. п. снижает риск преждевременной смерти. В последний год, как известно, риск от всего этого, напротив, возрастал. Но одно утверждение не перечеркивает другое. 20 апреля в лектории ИТМО в «Новой Голландии» на бесплатной лекции расскажут о современной эпидемиологии. 18+

Фото: Image by BC Y from Pixabay
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В Советском Союзе сложилась сильнейшая система эпидемиологической службы. Жизнь заставила: в Российской империи единой санэпидслужбы не было, инфекционными болезнями страдало 7 % населения, проблему усугубили Первая мировая и Гражданская войны, к холере и тифу присоединилась «испанка». Единая санэпидслужба в стране появилась в 1922 году, в вузах готовили инфекционистов, эпидемиологов, а в том, что мир победил оспу, заслуга советских ученых и врачей чрезвычайно высока. СССР передал странам третьего мира вакцин больше, чем все прочие благополучные государства, вместе взятые. В последнее время нередко говорилось о том, что и вакцину от нового коронавируса мы разработали так быстро, потому как еще не забыли тот советский «задел». И это как раз показатель того, что эпидемиологи работают и тогда, когда эпидемий нет.

Антон Барчук, онкоэпидемиолог, руководитель Института междисциплинарных медицинских исследований ЕУСПб, научный сотрудник Центра онкологии им. Н. Н. Петрова, руководитель магистерской программы в Университете ИТМО отмечает: эпидемиология из науки, описывающей распространение болезней, превратилась в методологическую основу современной доказательной медицины. «Именно современные эпидемиологи решают, какие на самом деле причины у разных болезней, как их устранить, какие обследования надо проходить, чтобы болезни обнаружить, и какими лекарствами лечить».

Слушаем лекцию «Когда эпидемиология перестала быть наукой об эпидемиях» 20 апреля в Павильоне «Новой Голландии», начало в 19:30, нужно зарегистрироваться на сайте «Новой Голландии».

Александра Шеромова

Фото: Image by BC Y from Pixabay

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