Заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла до показателей начала апреля

За прошедший день число новых инфицированных коронавирусом выросло как в целом по России, так и в Петербурге.



В России за сутки насчитали еще 8 944 случая COVID-19 (накануне их было 8 326). Всего в двух регионах за 24 часа не было заразившихся — это Чукотка и Ненецкий автономный округ. Москва удерживает первенство по ежедневному приросту с 2 455 заболевшими. Петербург на второй строчке по этому показателю с 719. Последний раз около этой отметки суточная заболеваемость в Северной столице была 3 апреля (717), а показатель 719 был зафиксирован 30 марта.