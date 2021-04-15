Заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла до показателей начала апреля

За прошедший день число новых инфицированных коронавирусом выросло как в целом по России, так и в Петербурге.
В России за сутки насчитали еще 8 944 случая COVID-19 (накануне их было 8 326). Всего в двух регионах за 24 часа не было заразившихся — это Чукотка и Ненецкий автономный округ. Москва удерживает первенство по ежедневному приросту с 2 455 заболевшими. Петербург на второй строчке по этому показателю с 719. Последний раз около этой отметки суточная заболеваемость в Северной столице была 3 апреля (717), а показатель 719 был зафиксирован 30 марта.
Всего с начала пандемии в РФ насчитали 4 675 153 случая коронавируса. Большинство россиян (более 4,3 миллиона) смогли исцелиться. Для 104 398 COVID-19 закончился летальным исходом. 12 720 человек умерли от вируса в Петербурге. За сутки инфекция унесла еще 398 жизней, из которых 27 — в Петербурге.
Во всем мире с начала пандемии — 138,3 миллиона заболевших, из которых больше всего в США (31,4 миллиона).