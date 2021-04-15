Отчаянного браконьера ловили специалисты в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов во время рейдовой проверки в Пушкинском районе Петербурга. Встреча с ним обернулась стрельбой, погоней, задержанием и возбуждением уголовного дела.
Как сообщили «Фонтанке» в петербургском комитете по природопользованию 15 апреля, рейд по пресечению браконьерства провели инспекторы ведомства совместно с сотрудниками Дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга и казаками хутора «Константиновский».
В ходе проверки они услышали звук электронного манка и выдвинулись к его источнику. Прибыв на место, специалисты обнаружили сидевшего в канаве мужчину с расчехлённым охотничьим ружьём. Его попросили предъявить документы, но он стал вести себя неадекватно: ругался, кричал, а затем направил в сторону инспектора огнестрельное оружие.
Пресс-служба Комитета по природопользованию
Сделав выстрел в воздух, браконьер побежал в направлении дороги. За ним началась погоня. Остановить его удалось только благодаря находившемуся на проезжей части экипажу ГИБДД. Увидев сотрудников полиции, он бросил ружье, заявив, что безоружен. Однако при обследовании территории были обнаружены оружие и гильзы.
В отношении задержанного составили административный протокол о нарушениях правил охоты. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
В комитете по природопользованию Петербурга также напомнили, что на территории города отсутствуют охотничьи угодья, а любой человек с расчехлённым охотничьим ружьём автоматически расценивается как нарушитель, которому грозят все существующие виды ответственности: уголовная, административная, гражданско-правовая. О встрече с людьми, осуществляющими охоту, в ведомстве попросили сообщать в полицию или по телефону 417-59-36.