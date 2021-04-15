Отчаянного браконьера ловили специалисты в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов во время рейдовой проверки в Пушкинском районе Петербурга. Встреча с ним обернулась стрельбой, погоней, задержанием и возбуждением уголовного дела. Как сообщили «Фонтанке» в петербургском комитете по природопользованию 15 апреля, рейд по пресечению браконьерства провели инспекторы ведомства совместно с сотрудниками Дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга и казаками хутора «Константиновский».

В ходе проверки они услышали звук электронного манка и выдвинулись к его источнику. Прибыв на место, специалисты обнаружили сидевшего в канаве мужчину с расчехлённым охотничьим ружьём. Его попросили предъявить документы, но он стал вести себя неадекватно: ругался, кричал, а затем направил в сторону инспектора огнестрельное оружие.

Пресс-служба Комитета по природопользованию

Сделав выстрел в воздух, браконьер побежал в направлении дороги. За ним началась погоня. Остановить его удалось только благодаря находившемуся на проезжей части экипажу ГИБДД. Увидев сотрудников полиции, он бросил ружье, заявив, что безоружен. Однако при обследовании территории были обнаружены оружие и гильзы.



Фото: Пресс-служба Комитета по природопользованию Фото: Пресс-служба Комитета по природопользованию Фото: Пресс-служба Комитета по природопользованию Поделиться Поделиться





