Совладельца Василеостровской пивоварни задержали в Германии

Как стало известно «Фонтанке» 15 апреля, мужчина находился в международном розыске по делу, в ходе которого в 2017 году экономическая полиция задержала «двух Леш-Мерседесов». Алексей Араштаев, сооснователь пивоварни, и Алексей Захаров обвинялись в предоставлении клиентам незаконных услуг по расчетно-кассовому обслуживанию и выводу из-под налогового учета денежных средств. За оказанные услуги взималась комиссия
Ильинский также был в списке силовиков, но на момент начала обысков он успел уехать в Эстонию.
После трех лет в бегах мужчина попался на покупке билетов в Германии. Об этом по линии Интерпола уведомили полицию Петербурга. Сейчас будут решаться процедурные вопросы по поводу экстрадиции Ильинского.