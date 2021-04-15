FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +8
75.68р90.54р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
5
Печать

Совладельца Василеостровской пивоварни задержали в Германии

Петербургского бизнесмена, проходящего по делу о незаконной банковской деятельности, задержали за границей

Алексей Ильинский, совладелец Василеостровской пивоварни, а также еще нескольких фирм, задержан полицией в аэропорту Франкфурта.

Как стало известно «Фонтанке» 15 апреля, мужчина находился в международном розыске по делу, в ходе которого в 2017 году экономическая полиция задержала «двух Леш-Мерседесов». Алексей Араштаев, сооснователь пивоварни, и Алексей Захаров обвинялись в предоставлении клиентам незаконных услуг по расчетно-кассовому обслуживанию и выводу из-под налогового учета денежных средств. За оказанные услуги взималась комиссия 5 %.По версии следствия, они успели таким образом обналичить 300 миллионов рублей.

Ильинский также был в списке силовиков, но на момент начала обысков он успел уехать в Эстонию.

После трех лет в бегах мужчина попался на покупке билетов в Германии. Об этом по линии Интерпола уведомили полицию Петербурга. Сейчас будут решаться процедурные вопросы по поводу экстрадиции Ильинского.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

АСмуров
Похоже выпускник Физического факультета СПбГУ.
kоt-obormot
А когда то и пиво темное у них было ничего.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний