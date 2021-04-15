Совладельца Василеостровской пивоварни задержали в Германии

Как стало известно «Фонтанке» 15 апреля, мужчина находился в международном розыске по делу, в ходе которого в 2017 году экономическая полиция задержала «двух Леш-Мерседесов». Алексей Араштаев, сооснователь пивоварни, и Алексей Захаров обвинялись в предоставлении клиентам незаконных услуг по расчетно-кассовому обслуживанию и выводу из-под налогового учета денежных средств. За оказанные услуги взималась комиссия 5 % .По версии следствия, они успели таким образом обналичить 300 миллионов рублей.



Ильинский также был в списке силовиков, но на момент начала обысков он успел уехать в Эстонию.

