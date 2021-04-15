Били, стреляли и сбросили в водосточный коллектор. В Петербурге поймали обвиняемого в убийстве 10-летней давности

В Петербурге поймали одного из обвиняемых в жестоком убийстве в Подмосковье. Ему удалось скрываться от следствия почти 10 лет.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 15 апреля, накануне вечером у дома № 79 на Гражданском проспекте сотрудники разыскного отдела уголовного розыска задержали 44-летнего уроженца грузинского города Кобулети, разыскиваемого по обвинению в убийстве.



В начале декабря 2011 года он и двое его сообщников вступили в конфликт с мужчиной в помещении автомастерской, расположенной в Мытищинском муниципальном районе Московской области. Последнего избили, а затем произвели в него несколько выстрелов. От тела погибшего избавились, сбросив его в водосточный коллектор в деревне Сгонники.

