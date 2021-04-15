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Полицейские наслаждались искусством Востока в Эрмитаже. Прогулку по залам организовала пьяная петербурженка

В Петербурге на территории Эрмитажа искали бомбу

Сотрудникам полиции пришлось начать рабочий день с посещения главной музейной площадки Петербурга. Тревогу забила горожанка, сообщившая о бомбе среди экспонатов.

Как стало известно «Фонтанке» 15 апреля, накануне ранним утром в экстренные службы обратилась женщина. Последняя заявила, что ей сообщили о взрывном устройстве на третьем этаже Государственного Эрмитажа на Дворцовой площади. Голос звонившей намекал на разгульную ночь. Предварительно, женщина могла быть пьяна.

В учреждение культуры отправились специалисты, которым предстояло обследовать парадные залы. К семи утра проверка была закончена. Потенциально опасных предметов внутри здания и на прилегающей к нему территории не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В настоящий момент на третьем этаже Эрмитажа в части залов заканчивается ремонт, в дальнейшем там будет представлено изобразительное искусство XIX века. В другой части залов экспонируется искусство Востока (Старый Китай и Турция).

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