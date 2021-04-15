Полицейские наслаждались искусством Востока в Эрмитаже. Прогулку по залам организовала пьяная петербурженка

Сотрудникам полиции пришлось начать рабочий день с посещения главной музейной площадки Петербурга. Тревогу забила горожанка, сообщившая о бомбе среди экспонатов.



Как стало известно «Фонтанке» 15 апреля, накануне ранним утром в экстренные службы обратилась женщина. Последняя заявила, что ей сообщили о взрывном устройстве на третьем этаже Государственного Эрмитажа на Дворцовой площади. Голос звонившей намекал на разгульную ночь. Предварительно, женщина могла быть пьяна.



В учреждение культуры отправились специалисты, которым предстояло обследовать парадные залы. К семи утра проверка была закончена. Потенциально опасных предметов внутри здания и на прилегающей к нему территории не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

