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На Замшиной такси загнало кроссовер на тротуар, люди успели разбежаться

Загруженность дорог Петербурга составляет 6 баллов

Пешеходы чудом спаслись при ДТП на пересечении проспекта Мечникова и Замшиной улицы утром 15 апреля.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», таксист на Uber не пропустил «Хёндэ», оба автомобиля оказались на тротуаре. У забора стояли две женщины, они едва успели отскочить от летящих машин.

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«В такси на заднем сиденье мадам была. Вроде бодрячком», — пишет Сергей.

Пробки из-за ДТП на «Яндекс.Картах» нет. Загруженность городских дорог составляет 6 баллов, это обычный показатель для утреннего часа пик. В Петербурге сильные пробки наблюдались в начале недели, а вчера почти вернулись в норму: утром было 6 баллов, днём 4, а вечером 8 баллов — на 1 балл выше обычного.

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Сейчас самая длинная пробка стоит на внутреннем кольце КАД от Рябовского шоссе до реки Оккервиль, сообщает «Яндекс». Ещё в 7:18 она достигла 9 километров.

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Комментарии (18)

Barmaley_5e4d0211d3423
Все неприятности на ул. Замшина начались с прошедшего как-то не так давно заседания одной комиссии ... В которой, кстати, среди десятка имён и фамилий участников, уж простите, напомню, была, кажется, всего одна русская на слух, остальные ...

Ну, посмотрите состав той комиссии, у кого есть время и желание.

С тех пор эта несчастная улица в топе городских происшествий.

;)
265112968
Спасибо Фонтанке за Замшину улицу. Понаехавших накрыло! ))
***_555
Ыкзперды подтянулись.
Читаем официальный документ. Есть претензии? К властям.
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