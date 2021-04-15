Пешеходы чудом спаслись при ДТП на пересечении проспекта Мечникова и Замшиной улицы утром 15 апреля.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», таксист на Uber не пропустил «Хёндэ», оба автомобиля оказались на тротуаре. У забора стояли две женщины, они едва успели отскочить от летящих машин.
«В такси на заднем сиденье мадам была. Вроде бодрячком», — пишет Сергей.
Пробки из-за ДТП на «Яндекс.Картах» нет. Загруженность городских дорог составляет 6 баллов, это обычный показатель для утреннего часа пик. В Петербурге сильные пробки наблюдались в начале недели, а вчера почти вернулись в норму: утром было 6 баллов, днём 4, а вечером 8 баллов — на 1 балл выше обычного.
Сейчас самая длинная пробка стоит на внутреннем кольце КАД от Рябовского шоссе до реки Оккервиль, сообщает «Яндекс». Ещё в 7:18 она достигла 9 километров.