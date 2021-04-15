Петербуржец ответил на отказ таксиста стрельбой. Показательная акция устрашения закончилась его задержанием

Конфликт между таксистом и его пассажиром закончился стрельбой в Невском районе Петербурга. Владелец оружия рискует стать фигурантом уголовного дела.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 апреля, накануне около одиннадцати вечера на номер «112» позвонил мужчина, который заявил о стрельбе у дома № 14 на проспекте Пятилеток. По указанному адресу выехал наряд патрульно-постовой службы.
Через полчаса после звонка в экстренные службы по подозрению в стрельбе был задержан 37-летний мужчина, проживающий на Товарищеском проспекте.
По предварительной информации, причиной, по которой он произвёл несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета, стал отказ водителя такси. Оружие изъяли и отправили на экспертизу. Проверка показала, что у его владельца есть разрешение, действующее до 2024 года.
Задержанного доставили в 70-й отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», а затем поместили в спецприёмник. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным нашего издания, более десяти лет назад предполагаемый стрелок был судим за нарушение неприкосновенности жилища и самоуправство. По этим уголовным статьям ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев условно.