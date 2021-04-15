Петербуржец ответил на отказ таксиста стрельбой. Показательная акция устрашения закончилась его задержанием

Через полчаса после звонка в экстренные службы по подозрению в стрельбе был задержан 37-летний мужчина, проживающий на Товарищеском проспекте.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 апреля, накануне около одиннадцати вечера на номер «112» позвонил мужчина, который заявил о стрельбе у дома № 14 на проспекте Пятилеток. По указанному адресу выехал наряд патрульно-постовой службы.

По предварительной информации, причиной, по которой он произвёл несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета, стал отказ водителя такси. Оружие изъяли и отправили на экспертизу. Проверка показала, что у его владельца есть разрешение, действующее до 2024 года.



Задержанного доставили в 70-й отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», а затем поместили в спецприёмник. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



По данным нашего издания, более десяти лет назад предполагаемый стрелок был судим за нарушение неприкосновенности жилища и самоуправство. По этим уголовным статьям ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев условно.

