Как сообщает региональное ГУ МЧС , в деревне Бызово под Нижним Тагилом загорелся одноэтажный деревянный дом. Пожарные получили вызов в 01:45 и через 7 минут были на месте происшествия. К тому моменту огонь полностью охватил здание, обрушилась кровля — это говорит о том, что о пожаре в МЧС сообщили поздно. На улице пожарных встречали двое взрослых и двое детей (по данным E1.RU , одному три года, второму год и три месяца). Они сами выбрались из дома, позже их госпитализировали с ожогами.

Страшный пожар произошёл минувшей ночью в Свердловской области. Он разрушил жизнь многодетной семьи.

В доме оставались ещё пять детей. Пожарные начали работу и поиски. Тушение осложнялось большой горючей загрузкой: огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям. В 02:20 его удалось локализовать на 100 квадратных метрах. В 03:01 открытое горение ликвидировали.

Четверых детей нашли в ходе проливки и разборки сгоревших конструкций — без признаков жизни. По словам соседей, под завалами может находиться ещё один ребёнок, его поиски продолжаются.