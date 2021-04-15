Страшный пожар произошёл минувшей ночью в Свердловской области. Он разрушил жизнь многодетной семьи.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, в деревне Бызово под Нижним Тагилом загорелся одноэтажный деревянный дом. Пожарные получили вызов в 01:45 и через 7 минут были на месте происшествия. К тому моменту огонь полностью охватил здание, обрушилась кровля — это говорит о том, что о пожаре в МЧС сообщили поздно. На улице пожарных встречали двое взрослых и двое детей (по данным E1.RU, одному три года, второму год и три месяца). Они сами выбрались из дома, позже их госпитализировали с ожогами.
В доме оставались ещё пять детей. Пожарные начали работу и поиски. Тушение осложнялось большой горючей загрузкой: огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям. В 02:20 его удалось локализовать на 100 квадратных метрах. В 03:01 открытое горение ликвидировали.
Четверых детей нашли в ходе проливки и разборки сгоревших конструкций — без признаков жизни. По словам соседей, под завалами может находиться ещё один ребёнок, его поиски продолжаются.
«Семья находилась на учете социальной службы, неоднократно инспекторами надзорной деятельности МЧС России проводились разъяснительные профилактические мероприятия по пожарной безопасности», — отмечается в сообщении ГУ МЧС.
Прокуратура организовала проверку, в частности будет установлено, имелись ли в доме пожарные извещатели, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры. «В данном доме проживала многодетная семья с семью детьми. Ранее на профилактическом учете она не состояла», — отметил собеседник агентства.