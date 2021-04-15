FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +8
75.68р90.54р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Дом многодетной семьи сгорел на Урале. Пожарных вызвали поздно, пятеро детей не выбрались из огня

На месте пожара в Свердловской области нашли четверых погибших детей

Страшный пожар произошёл минувшей ночью в Свердловской области. Он разрушил жизнь многодетной семьи.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в деревне Бызово под Нижним Тагилом загорелся одноэтажный деревянный дом. Пожарные получили вызов в 01:45 и через 7 минут были на месте происшествия. К тому моменту огонь полностью охватил здание, обрушилась кровля — это говорит о том, что о пожаре в МЧС сообщили поздно. На улице пожарных встречали двое взрослых и двое детей (по данным E1.RU, одному три года, второму год и три месяца). Они сами выбрались из дома, позже их госпитализировали с ожогами.

В доме оставались ещё пять детей. Пожарные начали работу и поиски. Тушение осложнялось большой горючей загрузкой: огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям. В 02:20 его удалось локализовать на 100 квадратных метрах. В 03:01 открытое горение ликвидировали.

Четверых детей нашли в ходе проливки и разборки сгоревших конструкций — без признаков жизни. По словам соседей, под завалами может находиться ещё один ребёнок, его поиски продолжаются.

ПоделитьсяПоделиться

«Семья находилась на учете социальной службы, неоднократно инспекторами надзорной деятельности МЧС России проводились разъяснительные профилактические мероприятия по пожарной безопасности», — отмечается в сообщении ГУ МЧС.

Прокуратура организовала проверку, в частности будет установлено, имелись ли в доме пожарные извещатели, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры. «В данном доме проживала многодетная семья с семью детьми. Ранее на профилактическом учете она не состояла», — отметил собеседник агентства.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Елена Владимирова
Проклятые алкаши
АСмуров
Ничего нового, несколько веков писали о жутких пожарах в России...
>обрушилась кровля — это говорит о том, что о пожаре в МЧС сообщили поздно.
Опять ничего нового, не только МЧС, но и СПбГУ сначала думает о том как прикрыть задницу.
261025981
Какой жестокий и дороогоц пборт!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний