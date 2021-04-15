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Как завершить аренду? В Петербурге автомобиль положили на бок, а самокат — в урну

В результате ДТП в Петербурге опрокинулся каршеринг

Экстравагантными способами завершения аренды транспорта делятся в соцсетях горожане.

15 апреля около 02:40 перед перекрестком Шуваловского и Богатырского проспектов лёг на бок каршеринговый автомобиль, сбив стойку с дорожными знаками, сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». На место прибыли полиция и МЧС, машину вернули на колёса.

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В другом районе культурной столицы пользователь самокатшеринга припарковал свой транспорт в урне, пишут в «ДТП и ЧП». Возможно, самокат поместил в урну не «водитель», а какой-то прохожий, которому он помешал на дороге, отмечают в комментариях.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (8)

265112968
Рано дикарям еще каршеринг и самокатопрокат. Рано.
AP-SPb
Так в терминах портала Наш Санкт-Петербург эти самокаты и есть "Мусор на тротуаре". Почаще бы он оказывался там, где ему положено быть....
sakorol
реально,мешают эти самокаты , оставляют прямо на дороге , где люди ходят, так и хочется его пнуть
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