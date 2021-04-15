Экстравагантными способами завершения аренды транспорта делятся в соцсетях горожане.
15 апреля около 02:40 перед перекрестком Шуваловского и Богатырского проспектов лёг на бок каршеринговый автомобиль, сбив стойку с дорожными знаками, сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». На место прибыли полиция и МЧС, машину вернули на колёса.
В другом районе культурной столицы пользователь самокатшеринга припарковал свой транспорт в урне, пишут в «ДТП и ЧП». Возможно, самокат поместил в урну не «водитель», а какой-то прохожий, которому он помешал на дороге, отмечают в комментариях.