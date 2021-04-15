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Тыл циклона отыграл свою роль, и петербургская погода изменит вектор

В Петербурге ожидается потепление

Температура воздуха в Петербурге утвердилась в нормативных границах: похолодание последних дней принесла тыловая часть циклона. При этом погода всё равно лучше, чем обычно бывает в середине апреля: чуть более солнечная.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 апреля в городе будет без осадков, ветер умеренный. С ночных минус 1 — плюс 1 градуса воздух днём прогреется до 8–10. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

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Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге бывает облачно с прояснениями, а вот сегодня ожидается ясная погода, радует «Яндекс». Температура — обычная для серединного дня весны: в более чем 75% случаев она колеблется в пределах от минус 2 до плюс 9 градусов. Холоднее всего 15 апреля было в 1966 году, минус 9 градусов, а теплее всего — в 2018 году, плюс 19.

В ближайшие два дня осадков тоже не ожидается, и температура преодолеет 10-градусный рубеж. Следующей ночью ещё может быль ноль, а днём в пятницу — уже 10–12 градусов, в субботу же — на пару градусов теплее.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

rybalka
На Фонтанке явно обзавелись толстым толковым словарем и искусственным интеллектом. То сонм версий возникает при наличии двух вариантов, то тыл циклона роль отыгрывает. когда хочется сказать о потеплении...
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