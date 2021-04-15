По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 апреля в городе будет без осадков, ветер умеренный. С ночных минус 1 — плюс 1 градуса воздух днём прогреется до 8–10. Атмосферное давление будет слабо повышаться.
Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге бывает облачно с прояснениями, а вот сегодня ожидается ясная погода, радует «Яндекс». Температура — обычная для серединного дня весны: в более чем 75% случаев она колеблется в пределах от минус 2 до плюс 9 градусов. Холоднее всего 15 апреля было в 1966 году, минус 9 градусов, а теплее всего — в 2018 году, плюс 19.
В ближайшие два дня осадков тоже не ожидается, и температура преодолеет 10-градусный рубеж. Следующей ночью ещё может быль ноль, а днём в пятницу — уже 10–12 градусов, в субботу же — на пару градусов теплее.