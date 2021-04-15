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Руферы позировали петербуржцам с крыши Елисеевского магазина. Им никто не мешал

Двое молодых людей забрались на крышу магазина купцов Елисеевых в Петербурге

Любители высоты решили обследовать крышу Елисеевского магазина в центре Петербурга. Автомобиль полиции внизу их не смутил.

Видеозапись опубликована в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 14 апреля. Как уточнил «Фонтанке» автор видео, верхолазов он заметил незадолго до восьми вечера, когда попал в традиционную для этого времени пробку на Невском проспекте.

Сначала на одной из башенок позировал один человек, немногим позже туда же забрался второй. К ним как будто никто не торопился. Прохожие и водители поднимали головы и включали камеры. Полицейские, автомобиль которых стоял у здания, вниманием руферов не баловали, возможно, поджидая внизу. Развязки автор видео не дождался. «Фонтанка» запросила комментарий у ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

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