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Во Фрунзенском районе Петербурга тушат трансформаторную подстанцию

На Малой Бухарестской в Петербурге загорелась подстанция

Трансформаторная подстанция горит во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом 14 апреля вечером рассказали в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре на Малой Бухарестской улице у дома 5, корпуса 6, поступило в 22:43. Ликвидацией возгорания занимались 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

«Данный объект не был под напряжением, находится на реконструкции. Потребители объекта были ранее переведены на другие источники питания. Причины возгорания будут установлены в ходе работы комиссии», — уточнили «Фонтанке» в компании «Россети Ленэнерго».

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