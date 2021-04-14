Трансформаторная подстанция горит во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом 14 апреля вечером рассказали в ГУ МЧС по региону.
Сообщение о пожаре на Малой Бухарестской улице у дома 5, корпуса 6, поступило в 22:43. Ликвидацией возгорания занимались 3 единицы техники и 15 человек личного состава.
«Данный объект не был под напряжением, находится на реконструкции. Потребители объекта были ранее переведены на другие источники питания. Причины возгорания будут установлены в ходе работы комиссии», — уточнили «Фонтанке» в компании «Россети Ленэнерго».