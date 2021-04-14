Instagram разрешит скрывать лайки. Facebook готовится

Instagram позволит пользователям выбирать — хотят ли они видеть счетчики лайков под постами. Об этом 14 апреля пишет TechCrunch.
По данным издания, компания в начале введет функцию в тестовом режиме. Пользователи также смогут отключать счетчики под своими собственными постами. Эксперименты с отключением лайков начались еще в 2019 году. В компании надеются таким образом «снизить уровень стресса среди пользователей», которые переживают из-за недостаточного количества лайков. Кроме того, это должно помочь победить «стадный инстинкт», из-за которого люди «оценивают посты через призму популярности, а не самостоятельно».
Впрочем, пока тестировать новую функцию будут на небольшом проценте пользователей — резко против подобного нововведения выступают блогеры, которые используют лайки, чтобы привлечь рекламодателей. Однако в дальнейшем отключение лайков может добраться и до Facebook, заявили в компании.