«Если бы не поступил, то вернули бы». Как лейтенант полиции и полковник Сова въехали на «самокате» под взятку

Фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Трудно даже с чего-то путного начать описывать эти плутовские приключения. Наверное, лучше так: этот свой день рождения полковник Сова запомнит так запомнит. А все началось с того, как в марте к участковому, молодому лейтенанту 66 отдела полиции Красногвардейского района Бондаренко, припарковался его старый институтский товарищ. Но не один, а с приятным во всех отношениях предложением – есть возможность легко и приятно подзаработать.

Ведь есть у него, в свою очередь, еще приятель, который просто мечтает записаться в университет МВД, что на улице летчика Пилютова. Принципиально подход к снаряду был верен - участковый же недавно получил там диплом, а значит остались нужные связи. Полицейский подумал-подумал и заодно поинтересовался, а как, вообще, выглядит кандидат.



Претенденту оказалось все 22 года, он непутевый бизнесмен. Было у него индивидуальное предприятие, но в конце 2020 года коммерция рухнула. Так безработный Даниил познакомился с участковым.

Вскоре полицейский назвал сумму в 800 тысяч рублей. Даниил тут же согласился. И что странно – согласился он 24 марта, записав при этом их диалог, а 31 марта он понял, что черт с ним с МВД. Потому что это сплошная коррупция.

Так 1 апреля Управление собственной безопасности ГУ МВД, якобы, и узнало о замышляемом. 7 апреля, ровно в 15 часов, разочаровавшийся передал в кафе «куклу», с ней полицейского и накрыли. И тут произошла оперативная неожиданность.

Не в смысле, что участковый согласился подставить того, кому нес. Это в наши дни, скорее, норма поведения силовиков. А в том, что полицейский указал на полковника Сову – заместителя начальника факультета института Росгвардии. Институт тоже находится на летчика Пилютова, но это уже военнослужащие и заниматься УСБ МВД ими не очень положено.

Пришлось обращаться в УСБ Росгвардии. Опустим нервное составление различных межведомственных документов. В 20 часов того же 7 апреля участковый Бондаренко поступил точно так же, как и его институтский товарищ – подставил своего товарища. И причем в том же кафе, где брали его.



Сова был явно растерян. Вероломство, плюс день его 53-летия, минус куш.

Полковника обыскали, полковнику тут же дали адвоката Адскую. Он признал, что брал 600 тысяч за решение вопроса, а 200 тысяч откусил участковый. Ему вменили пятую часть статьи 290 УК – «получение взятки». До 12 лет, на всякий случай.

Его родственники сменили защитника. Новый буквально постучал ему по лбу.

Действительно, брать за поступление, не имея не то, что уже пройденного полиграфа, медкомиссии и так далее, а даже, не видя документов личности – это больше чем чепуха. Опальный полковник подчеркнул тезисы адвоката: «Если бы он не поступил, мы бы ему отдали».

Достойно, в простонародье это называется «самокатом». То есть третьей частью статьи 159 УК – «мошенничество в крупном». А здесь не те 12, а в пиковом случае – до 6.

В День космонавтики Сову арестовали именем гарнизонного суда. За благородный по отношению к УСБ поступок участкового отпустили под подписку. Его институтский товарищ удовлетворен, а Даня так до сих пор и ищет чем бы заняться.



Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

