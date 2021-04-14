FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +8
75.68р90.54р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
5
Печать

Смольный заявил о росте заболеваемости коронавирусом и риске третьей волны

Власти Петербурга сообщили о вероятности новой волны COVID-19

Эпидемические показатели снижаются в Петербурге нестабильно. Один из ключевых — заболеваемость — растет по сравнению с прошлой неделей, сообщили в Смольном.

По сравнению с прошлой средой почти на 1% выросло количество зарегистрированных в медицинских организациях новых случаев COVID-19 — с 851 до 859, говорится в справке межведомственного координационного совета от 14 апреля.

При этом на 19,88% снизилось число госпитализированных взрослых с ковид-ассоциированными состояниями. На 3,19% уменьшилось количество активно больных. Свободны 1011 коек из 5273 — 19,2%. Доля тяжелых больных 28%. На ИВЛ — 167 пациентов.

«Медленный спад второй волны эпидемии продолжается, но уровень заболеваемости еще высокий. Сохраняется вероятность третьей волны. Только эффективная массовая вакцинация населения города и формирование надежного коллективного иммунитета позволят предотвратить новый рост заболеваемости и снять все противоэпидемические ограничения», — призывают в совете.

С начала прививочной кампании в Петербурге вакцинирована 471 тысяча человек. Из них 325 тысяч полностью. За прошедшие сутки первично привито 7 854 человека, вторично — 4 574. В запасе остаются дозы на 180 тысяч человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Доверчивый_5e4ce296a0900
Конкурс на закупку пампесов Смольный еще не объявил?
От любви народной спрятаться не получится.
265112968
Да ладно... Любому патриоту известно, что весь коронавирус находится в Турции. И да, крымские постройки дружков царя сами себя не окупят.
Агроном аэродрома
А парат??!!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний