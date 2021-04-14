Смольный заявил о росте заболеваемости коронавирусом и риске третьей волны

По сравнению с прошлой средой почти на 1% выросло количество зарегистрированных в медицинских организациях новых случаев COVID-19 — с 851 до 859, говорится в справке межведомственного координационного совета от 14 апреля.



При этом на 19,88% снизилось число госпитализированных взрослых с ковид-ассоциированными состояниями. На 3,19% уменьшилось количество активно больных. Свободны 1011 коек из 5273 — 19,2%. Доля тяжелых больных 28%. На ИВЛ — 167 пациентов.



«Медленный спад второй волны эпидемии продолжается, но уровень заболеваемости еще высокий. Сохраняется вероятность третьей волны. Только эффективная массовая вакцинация населения города и формирование надежного коллективного иммунитета позволят предотвратить новый рост заболеваемости и снять все противоэпидемические ограничения», — призывают в совете.

