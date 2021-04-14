Под Петербургом задержан подозреваемый в расстреле криминального авторитета во время лекции

В деревне Старая Всеволожского района Ленобласти 14 апреля утром сотрудники угрозыска задержали Сергея Ларькина по подозрению в убийстве авторитетного бизнесмена Олега Еникеева. Об этом сообщает 47news.
По данным издания, 47-летнему уроженцу Молдовы Ларькину инкриминируют убийство, которое было совершено 25 лет назад. По версии следствия, Ларькин 27 октября 1995 года застрелил из автомата депутата местного горсовета, преподавателя вуза и кандидата наук Олега Еникеева во время лекции в Мордовском государственном университете в Саранске. Подозреваемый состоял в группировке «Юго-Запад», а Еникеев считался лидером местной ОПГ «Еникеевские». Как считают следователи, его застрелили по приказу Алексея Блохина, одного из лидеров противоборствующей группировки «Юго-Запад». В нее якобы входил и Ларькин. Его объявили в розыск в 2012 году, когда задержанные члены ОПГ начали давать показания.