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Под Петербургом задержан подозреваемый в расстреле криминального авторитета во время лекции

В Ленобласти спустя 25 лет задержали подозреваемого в убийстве авторитетного предпринимателя

В деревне Старая Всеволожского района Ленобласти 14 апреля утром сотрудники угрозыска задержали Сергея Ларькина по подозрению в убийстве авторитетного бизнесмена Олега Еникеева. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, 47-летнему уроженцу Молдовы Ларькину инкриминируют убийство, которое было совершено 25 лет назад. По версии следствия, Ларькин 27 октября 1995 года застрелил из автомата депутата местного горсовета, преподавателя вуза и кандидата наук Олега Еникеева во время лекции в Мордовском государственном университете в Саранске. Подозреваемый состоял в группировке «Юго-Запад», а Еникеев считался лидером местной ОПГ «Еникеевские». Как считают следователи, его застрелили по приказу Алексея Блохина, одного из лидеров противоборствующей группировки «Юго-Запад». В нее якобы входил и Ларькин. Его объявили в розыск в 2012 году, когда задержанные члены ОПГ начали давать показания.

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Комментарии (1)

lamer
А что так долго тянули?!!! Свободу невинно осужденному #я/мыЛарькин.
Правильно написал, товарищи карбонарии?
Хороводы скакать пойдете?
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