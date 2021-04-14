В префектуре Тояма в Японии чествовали кошку, благодаря которой удалось сохранить человеческую жизнь.
Как передаёт 14 апреля РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK, за заслуги в деле спасения Коко один день провела на посту начальника отделения полиции. Хвостатого героя одели в фирменную форму с фуражкой. Также ей выписали грамоту, а ещё кошка поучаствовала в уроках безопасности дорожного движения для младших школьников, после чего, обмакнув лапку в красную тушь, «подписала» соответствующую декларацию.
去年、富山市内の用水路で倒れていた高齢の男性に気付き、救助につなげたとして警察から表彰された猫が、春の全国交通安全運動に合わせて一日警察署長に任命されました。https://t.co/VLGh1UgDE3#nhk_video pic.twitter.com/IpPo3PEgid— NHKニュース (@nhk_news) April 14, 2021
Инцидент, после которого Коко стала местным героем, случился в прошлом году. Хозяйка заметила, как её питомец сидит у канавы и пристально смотрит в воду. Оказалось, что там лежит упавший пожилой мужчина. Пострадавший получил необходимую помощь.