К вечеру 14 апреля на трассе «Сортавала» в районе Лосево было неспокойно — полные и порожние грузовики по обочинам, машины Ространснадзора, ГИБДД плюс ОМОН. А рядом тонированная легковушка с оперативниками транспортной службы регионального Управления ФСБ. И все друг друга снимают на телефоны.

Грузовики московской компании остановили на трассе в Приозерском районе. На помощь пришли братья-шофёры. 47news показывает , как бойкотируют силовиков. Ространснадзор настаивает: всё равно спеленаем.

Началось всё днём. Два экипажа Ространснадзора с дорожной полицией вполне буднично исполняли операцию «Анаконда», высматривая перегруженные грузовики. В какой-то момент остановили два большегруза известной московской компании Lagrange Group. Бренд работает с мощных бортов. Но, как говорят, водители взвешиваться не пожелали.

В таких редких случаях машины цепляют грузовым эвакуатором и затаскивают на пластины весов. Эвакуатор был, и даже вроде попробовали, но бесполезно. Кто-то срубил у одного из грузовиков «соски» на колёсах, то есть ниппели. Машина села на обода. Если тащить, они «разуются» до железа, их просто не сдвинуть. Площадка для взвешивания оказалась заблокирована. Ещё и легковушка какая-то появилась, тоже стала участвовать.

По словам очевидцев, через некоторое время на место прибыли несколько порожних грузовиков той же компании, они заблокировали выезд собратьев. И судя по видео, даже изобразили нечто, напоминающее ДТП. По словам участников процесса, такая помощь вполне обкатанная практика. В таком случае на разрешение ситуации может уйти и несколько суток. Судя по кадрам, снятым уже к вечеру, диспозиция не поменялась.

По данным СПАРК-Интерфакс, оборот компании «Лагранж» за прошлый год составил 1,7 млрд рублей, прибыль 22 млн. Фирма зарегистрирована в 2016 году в Москве. Владелец и гендиректор Денис Максимов.

Как рассказывают очевидцы, для подкрепления прибыло два экипажа ГИБДД из Петербурга, но толку от этого было мало.



— Сотрудники Ространснадзора упрекают гаишников в нерешительности, все друг друга снимают на телефоны, люди в масках ходят туда-сюда, фсбэшники злятся, но тоже в общем-то беспомощны. Джентльмены-водители спокойны, — так описал происходящее один из наблюдающих за брожением.



Здесь отметим, что теоретически сотрудники полиции могут привлечь непослушных по административной статье 19.3 — «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Но на практике водители просто говорят, что сломались.



В Ространснадзоре говорят, всё в активной стадии, что бы это ни значило. С компанией «Лагранж» связаться не удалось, телефоны в Москве и Петербурге не отвечали, телефоны в Ростове-на-Дону и Воронеже поприветствовали автоответчиком: «Бип-Бип, это компания «Лагранж групп», у дверей нашего офиса очередь на вакансию водителя».



Всё-таки, по информации 47news, Ространснадзор пытается оформить, а после утащить на штрафстоянку. «Мы их всё равно спеленаем», — отметили в ведомстве. Интрига: кто кого.

