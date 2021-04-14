Фото: Александр Казаков/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Районные власти в Петербурге схлестнулись со Смольным из-за вырастающих тут и там вышек сотовой связи. Те, кому потом объясняться с местными, просят ввести мораторий на согласование таких мачт — до тех пор, пока не появится понятный регламент, в котором у района тоже будет право голоса.



Неожиданное заявление накануне опубликовала администрация Калининского района, который «в начале весны накрыла волна установки опор для базовых станций связи».

«Операторы сотовой связи ставят их в непосредственной близости от жилых домов и в санитарно-защитных зонах существующих или зарезервированных под строительство объектов социальной инфраструктуры, — жалуются местные чиновники. — Опоры на улице Софьи Ковалевской и улице Черкасова установлены буквально перед окнами многоэтажек. Участок на улице Академика Константинова, северо-восточнее д. 1, лит. Н, расположен в границах территории будущей жилой застройки и запланированного строительства объектов социальной инфраструктуры. Еще один — на улице Брянцева, западнее д. 15, лит. А, расположен в непосредственной близости от жилого дома. Участок в квартале 24–27 Полюстрово не учитывает планов благоустройства и усложняет реализацию проекта».





Пример: запроектирован условный детский сад, есть утвержденный ППТ, рядом вырастает вышка. Фонд капитального строительства — заказчик от лица Смольного — пишет: либо убирайте мачту, либо сокращайте санитарную зону. А это означает новые замеры и расходы, они могут достигать от полумиллиона до миллиона рублей — с одной стороны. Такой детский сад, по словам источника, есть и на практике, он должен появиться на Брянцева (судя по адресной инвестиционной программе, речь об учреждении на 110 мест за 220 млн рублей западнее дома № 16). Настоящая стройка еще не началась, а вышку поставить рядом уже норовят. Районная администрация при этом может только попросить установщика или оператора подвинуться, так как не является стороной по договору аренды участка. В итоге ситуация заходит в некоторый тупик. Вышка стоит, контракт на садик есть, установщик вряд ли захочет терять деньги и двигаться, а районная администрация остается не у дел.

По данным «Фонтанки», еще до публикации письмо из района ушло в комитет имущественных отношений и в комитет по градостроительству и архитектуре: оба они задействованы в процедуре предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством, ее определяет 800-е постановление Смольного. Первую скрипку играет КИО, но перед тем, как предварительно согласовать аренду, он отправляет запрос в КГА — нет ли каких подводных камней, которые заставят отказать оператору сотовой связи или компании, которая занимается монтажом мачты. Смысл письма тот же: район никто не спрашивает, вышки появляются там, где разрешит Смольный, их санитарные зоны накладываются на зоны других объектов. Кроме того, процедура вроде бы касается некапитального строительства, а права собственности на опоры связи зарегистрированы как «капиталка».



В этой путанице район просит об одном: «Не согласовывать возможность размещения объектов, предназначенных для обеспечения связи, и не заключать договоры аренды земельных участков для размещения сооружений связи до установления на территории Санкт-Петербурга единого регламента».



Комитет имущественных отношений на обращение администрации ответил (текст тоже опубликован). Если коротко: мы действуем в рамках Земельного кодекса; все регламенты разработаны, в том числе по сокращению санитарной зоны, если уж это необходимо; существуют обязательные для соблюдения СанПиН. За здоровьем «облучаемых» следит Роспотребнадзор. «До начала эксплуатации базовой станции оператор сотовой связи повторно должен обратиться для согласования ввода базовой станции в эксплуатацию, — пишет КИО. — При этом проводятся измерения фактической интенсивности электромагнитных полей в зоне влияния базовой станции, подтверждающие безопасные уровни воздействия объекта на среду обитания и здоровье человека».

Из формулировок КИО как-то совсем не явствует, что он настроен на мораторий. Район это тоже почувствовал и написал: «Ответ ведомства по сути оставил жителей один на один с операторами сотовой связи, оставляя слабую надежду на федеральные надзорные органы». Правда, вскоре подредактировал пост, убрав эту фразу.



КГА на вопрос «Фонтанки» сообщил, что комитет не разрабатывает регламенты по размещению антенно-мачтовых сооружений связи».



И район, и комитеты темы излучения касаются походя; оно и понятно — контроль за соблюдением санитарных норм уж точно не входит в их обязанности. А вот граждан эта тема интересует в первую очередь.





Как сообщила местная жительница Александра Червонная, 5 апреля посреди дня во двор, расположенный между домами № 11 и № 13 по улице Софьи Ковалевской, приехал трактор, буровая установка и бетономешалка. Бригада оперативно выровняла площадку, пробурила отверстия и забетонировала основание под будущую вышку сотовой связи. Для местных возведение сотового «соседа» в 15 метрах от их жилища оказалось сюрпризом. Инициативная группа обратилась в Роспотребнадзор и даже в администрацию президента РФ с требованием остановить работы, но пока реакции не последовало. Ситуация заставила районных чиновников обратиться в КИО с просьбой предоставить адресную программу и дать разъяснения по поводу установки подобных объектов.

На столбе тем временем, как рассказала «Фонтанке» Александра, появилась табличка «Опора наружного освещения». При этом в районной администрации сообщили, что по улице Софьи Ковалевской КИО выдал разрешение именно на установку вышки сотовой связи. «Налицо введение населения в заблуждение, это уже похоже на слаженную работу администрации и юридических лиц, цель которой любой ценой установить вышку, преследуя свои коммерческие интересы», — возмущается местная жительница.



Настроение среди жителей Калининского района по поводу вышек разнится. Некоторые убеждены, что их наличие может привести к серьезным заболеваниям, другие советуют им сделать «шапочку из фольги». В частности, Алексей считает, что мачты у дома обеспечивают качество связи и в случае демонтажа ее попросту может у кого-то не быть. «Живу на Академика Байкова, у соседнего дома стоит вышка, не факт, что это моего оператора, но для разговора мне буквально приходится высовывать голову в форточку. Пользуюсь домашней мини-станцией, которую предоставил оператор, ситуация стала получше». Он считает, что вред от той же микроволновки или роутера больше, чем от вышки, которая находится, к примеру, в 100 метрах от дома. «В наше время мы живем в таком количестве электромагнитного излучения, что эти вышки вообще ни на что не влияют», — вторит ему Сергей. Кто-то избирателен: «Что плохого в 4g? 5g, по-моему, перебор!»



В комментарии к посту пришел КИО. Он сообщил, что в соответствии с требованиями СанПиН «расстояние от оси излучения антенны до ближайшего строения должно составлять не менее 7 метров», а также что в район с мачтами пожаловал один из лидеров рынка — ООО «Линк Девелопмент». Предприятие входит в группу компаний независимого оператора инфраструктуры для компаний связи «Сервис-Телеком» и работает с крупнейшими операторами — Tele2, МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и другими. «Фонтанка» поинтересовалась у компании, как именно она определяет санитарную зону в процессе эксплуатации, но на момент публикации ответа не получила.



Среди операторов сотовой связи оперативно дать комментарий по данному поводу смог только МТС. В немногословном ответе сообщается, что при строительстве собственных или размещении объектов связи на сторонних антенно-мачтовых сооружениях «строго придерживается порядок, установленный законодательством, включая сбор всей необходимой разрешительной документации и проведение необходимых измерений». Еще год назад «Деловой Петербург» сообщал, что разрабатывается схема размещения вышек сотовой связи, документ должен включать все виды конструкций, не только мачты. Но точное число вышек сами операторы не называют, ссылаясь на коммерческую тайну.

Администрация Калининского района в данном случае в авангарде, но не одинока. В Курортном районе также считают, что возведение вышек нуждается в регламентации, но «это нужно решать совместно с КГА». Именно с этого района в 2018 году начал осваивать Петербург крупнейший независимый оператор башенной инфраструктуры в России — ЗАО «Русские башни». Без скандала не обошлось. Жители Репино взбунтовались из-за того, что компания без разъяснений установила среди дач фундамент 35-метровой вышки сотовой связи. Подрядчик при этом, как позже заверяли в районной администрации, получил все необходимые согласования в соответствующих ведомствах. Однако местные настаивали на том, что объект «причинит вред здоровью детей и других жителей поселка». Чиновники попросили компанию перенести вышку подальше, та согласилась. А вскоре проект «Русских башен», который предполагал возведение в Курортном районе 8–10 опор, и вовсе был приостановлен, «в связи с ожиданием регламента строительства опор двойного назначения».

