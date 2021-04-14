FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
75.68р90.54р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Промышленное производство в Петербурге в январе — марте выросло на 4,6%

Петербургские заводы в марте резко увеличили объемы выпуска

Индекс промышленного производства в Северной столице в первом квартале 2021 года составил 104,6% к соответствующему периоду 2020 года, следует из материалов Петростата, опубликованных 14 апреля. За месяц показатель увеличился на 0,5 процентного пункта.

При этом индекс только обрабатывающих производств составил в январе — марте 102%, тогда как в январе —феврале составлял 100,5%.

Самый большой рост по итогам трех месяцев показало производство лекарств — на 19,9%, выпуск одежды — на 33%, текстильных изделий — 26,8%, мебели — 23,2%.

Металлургическое производство выросло на 4,7%, производство автомобилей — на 3,8%. Выпуск продуктов питания сократился на 6,9%, машин и оборудования — на 2,5%.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний