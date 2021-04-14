Промышленное производство в Петербурге в январе — марте выросло на 4,6%

Индекс промышленного производства в Северной столице в первом квартале 2021 года составил 104,6% к соответствующему периоду 2020 года, следует из материалов Петростата, опубликованных 14 апреля. За месяц показатель увеличился на 0,5 процентного пункта.



При этом индекс только обрабатывающих производств составил в январе — марте 102%, тогда как в январе —феврале составлял 100,5%.

Самый большой рост по итогам трех месяцев показало производство лекарств — на 19,9%, выпуск одежды — на 33%, текстильных изделий — 26,8%, мебели — 23,2%.