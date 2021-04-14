Чем ближе Пасха — тем дороже яйца. Росстат зафиксировал новое повышение цен

Цены на яйца активно растут вверх. За неделю стоимость одного из символов Пасхи увеличилась на 2,3%, следует из данных Росстата, опубликованных 14 апреля.
Неделей раньше она поднялась на 2,1%. С начала года яйца подорожали уже на 11,6%.
Сахар за семь дней подорожал на 0,5%, растительное масло — на 0,4%.
Растут в цене и овощи. За морковь, спустя неделю, просят в среднем на 2,6% больше, картофель прибавил 1,8%, капуста — 1,5%, лук — 1,1%. Ингредиенты для щей лидируют по повышению стоимости с начала 2021 года: морковь +39,6%, картофель +35,8%, лук +21,4%, капуста +17,2%. Куриное мясо подорожало на 14,6%.
А вот огурцы и помидоры, наоборот, дешевеют. В сравнении с концом предыдущего года цена на огурцы снизилась на 10%.