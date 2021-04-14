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Суд отказался вернуть Светлане Уткиной мандат депутата. Она готовит апелляцию

Оппозиционный экс-депутат МО «Финляндский округ» в Петербурге не смогла вернуть мандат через суд

Бывший муниципальный депутат МО «Финляндский округ» Светлана Уткина не смогла вернуть себе мандат. Калининский районный суд Петербурга 14 апреля отказался удовлетворить иск заявительницы. Об этом «Фонтанке» рассказала экс народная избранница.

«Отказали в иске», — рассказала она. Мандата Уткину коллеги по совету лишили после письма губернатора Александра Беглова, который написал, что в поданных народной избранницей сведениях о доходах нашлись некие нарушения, из-за чего он попросил совет МО рассмотреть вопрос о досрочном лишении ее мандата.

Она уточнила, что уже в суде выяснилось: к ее декларации претензий нет — ни существенных, ни несущественных. Претензии у чиновников нашлись к сведениям о доходе мужа Уткиной, он задекларировал даже больше дохода, чем есть на самом деле.

Напомним, изначально в справке от губернатора именно Уткиной вменялось владение незадекларированным нулевым счетом, хотя она со ссылкой на справку банка доказывала, что такого счета не существует, и статус соучредителя юрлица, хотя Уткина является в этой компании только директором.

Главная задача проверки деклараций народных избранников — контроль за нарушениями коррупционной направленности. Уткину лишили полномочий в числе ряда других оппозиционных депутатов.

Она планирует подать апелляцию и дойти, если придется, до Европейского суда по правам человека.

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Комментарии (3)

lamer
Без манда-та теперь Светка, ой печаль-беда. В умном голосении победила, а сама дуру дурой, так еще и аферистка. Да в этих штабах овальных одни преступники и душевно больные сидят. Их надо лечить и перевоспитывать.
Владислав М
Вот они честные выборы от нынешней власти!
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