Пранкер Вольнов заочно получил шесть лет колонии за оправдание терроризма

Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии украинского блогера Никиту Кувикова, больше известного как пранкер Евгений Вольнов. Его обвиняли в пропаганде терроризма. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
«Кувиков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание и пропаганда терроризма») и приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационных сетей, в т. ч. сети Интернет, на срок два года», — говорится в сообщении ведомства.
Заседание прошло без Кувикова, так как тот находится в розыске.
В судебном заседании установлено, что 1 ноября 2018 года Кувиков, узнав о совершенном накануне террористическом акте в здании УФСБ по Архангельской области, опубликовал в интернете видеозапись со своим телефонным разговором, в котором публично заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными, заслуживающими поддержки и подражания.
9 октября 2019 года пранкер был заочно арестован Басманным судом на два месяца с момента экстрадиции. До этого его уже арестовывали точно также по делу о распространении им ложных сведений о числе погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». После он высказывался, что на это дело ему плевать.