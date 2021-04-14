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Пранкер Вольнов заочно получил шесть лет колонии за оправдание терроризма

Евгений Вольнов заочно осуждён в России за оправдание теракта в УФСБ Архангельской области

Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии украинского блогера Никиту Кувикова, больше известного как пранкер Евгений Вольнов. Его обвиняли в пропаганде терроризма. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Кувиков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание и пропаганда терроризма») и приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационных сетей, в т. ч. сети Интернет, на срок два года», — говорится в сообщении ведомства.

Заседание прошло без Кувикова, так как тот находится в розыске.

В судебном заседании установлено, что 1 ноября 2018 года Кувиков, узнав о совершенном накануне террористическом акте в здании УФСБ по Архангельской области, опубликовал в интернете видеозапись со своим телефонным разговором, в котором публично заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными, заслуживающими поддержки и подражания.

9 октября 2019 года пранкер был заочно арестован Басманным судом на два месяца с момента экстрадиции. До этого его уже арестовывали точно также по делу о распространении им ложных сведений о числе погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». После он высказывался, что на это дело ему плевать.

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