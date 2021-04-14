Пранкер Вольнов заочно получил шесть лет колонии за оправдание терроризма

Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии украинского блогера Никиту Кувикова, больше известного как пранкер Евгений Вольнов. Его обвиняли в пропаганде терроризма. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.



«Кувиков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание и пропаганда терроризма») и приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационных сетей, в т. ч. сети Интернет, на срок два года», — говорится в сообщении ведомства.