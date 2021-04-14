«С грустью сообщаем, что 13 апреля скончалась белая медведица Услада. Она прожила долгую жизнь в окружении любящих её людей — в прошлом году ей исполнилось 33 года (средняя продолжительность жизни этих хищников в зоопарках составляет около 25 лет). Услада была одной из старейших белых медведей в мире», — говорится в сообщении.
В Ленинградском зоопарке Услада прожила почти 28 лет. Родилась она в Казанском зооботсаду, а спустя 6 лет переехала в Северную столицу. Здесь её ждал самец по кличке Меньшиков, с которым они создали гармоничную пару.
«Услада была потрясающей любящей мамой, она подарила жизнь 16 медвежатам. Наблюдая за тем, как медведица трогательно и нежно заботится о малышах, сложно было представить, что на самом деле она грозная хищница. Детёныши разъехались по всему миру: их можно встретить в зоопарках Чехии, Китая, Японии, Канады и даже Австралии», — рассказали в зоопарке.
Несмотря на почтенный возраст, медведица была активной до последних дней своей жизни.
«Сотрудники зоопарка делали всё, чтобы её жизнь была счастливой. Услада была настоящим символом Ленинградского зоопарка. Она навсегда останется в нашей памяти», — отметили в пресс-службе.