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В Петербурге умер один из старейших белых медведей мира. Усладе было 33 года

В Ленинградском зоопарке умерла 33-летняя медведица Услада

В Петербурге умерла белая медведица Услада. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба Ленинградского зоопарка.

«С грустью сообщаем, что 13 апреля скончалась белая медведица Услада. Она прожила долгую жизнь в окружении любящих её людей — в прошлом году ей исполнилось 33 года (средняя продолжительность жизни этих хищников в зоопарках составляет около 25 лет). Услада была одной из старейших белых медведей в мире», — говорится в сообщении.

В Ленинградском зоопарке Услада прожила почти 28 лет. Родилась она в Казанском зооботсаду, а спустя 6 лет переехала в Северную столицу. Здесь её ждал самец по кличке Меньшиков, с которым они создали гармоничную пару.

«Услада была потрясающей любящей мамой, она подарила жизнь 16 медвежатам. Наблюдая за тем, как медведица трогательно и нежно заботится о малышах, сложно было представить, что на самом деле она грозная хищница. Детёныши разъехались по всему миру: их можно встретить в зоопарках Чехии, Китая, Японии, Канады и даже Австралии», — рассказали в зоопарке.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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Несмотря на почтенный возраст, медведица была активной до последних дней своей жизни.

«Сотрудники зоопарка делали всё, чтобы её жизнь была счастливой. Услада была настоящим символом Ленинградского зоопарка. Она навсегда останется в нашей памяти», — отметили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка

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Комментарии (4)

MarinaTs
Ушел Символ Ленинградского Зоопарка.
07A
Главное с живых животных шкуру не снимать при детях, как в Европе, а так вы правы!
264735301
Видно было, какая она счастливая была, постоянно по кругу ходила в своем вольере. Давно пора вынести зоопарк за город, где у животных будут нормальные условия, а не тесные вольеры. Жалко животных.
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