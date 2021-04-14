Полпорции НДС. Смольный зовет рестораны играть в «регулятивную песочницу»

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Поделиться Поделиться







Власти Петербурга хотят поэкспериментировать с налоговыми режимами для отраслей, пострадавших от коронавирусных ограничений. Как стало известно «Фонтанке», Смольный может обратиться в федеральное правительство с инициативой снизить ставку НДС для ресторанов, баров и кафе с 20% до 10%, а заодно запросить разрешение на создание так называемой «регулятивной песочницы» на территории Северной столицы.

«Регулятивная (или регуляторная) песочница» — особый правовой режим, который позволяет проводить эксперименты без изменения общего законодательства. Закон, вступивший в силу в январе 2021 года, разрешает устраивать «песочницы» для цифровых инноваций в ряде отраслей. Но по замыслу Смольного сферу применения стоит расширить.



По информации «Фонтанки», инициатива обсуждалась на встрече вице-губернатора Эдуарда Батанова (курирует комитеты по финансам и по экономической политике) с представителями бизнеса в начале апреля, а также в ходе экспертного совета по общественному питанию при комитете по промышленной политике, который и получил задание на подготовку обращения к федеральным властям.

В аппарате Эдуарда Батанова и КППИТ оставили запрос «Фонтанки» без комментариев. Но, по словам источников, близких к финансово-экономическому блоку, об экспериментальном режиме чиновников попросил задуматься бизнес. Для крупных сетей это могло бы стать формой коронавирусной поддержки, для небольших предприятий — переходным периодом в рамках усилий ФНС по обелению общепита.

Своими идеями по выводу общественного питания из тени налоговики поделились с предпринимателями в начале января. Проект получил название «Белый общепит». Если вкратце, то государство хотело бы, чтобы бизнес платил ему больше налогов. Для этого ФНС намерена усилить контроль за соблюдением кассовой дисциплины и вычислить тех, кто не пробивает чеки и работает мимо кассы. На следующем этапе — добровольно-принудительно переводить рестораторов на общий режим налогообложения.



Подавляющее большинство общепита в Петербурге находится на упрощенном режиме налогообложения (УСН). Такие предприятия не платят НДС и налог на прибыль, а вместо этого перечисляют единый налог в размере 6% с доходов (в 2020 году в рамках коронавирусной поддержки ставка была снижена до 3%). Такой режим рассчитан на малый бизнес: чтобы воспользоваться им, годовой оборот организации должен быть менее 200 млн рублей, а штат насчитывать менее 130 сотрудников.

В такой ситуации даже крупные ресторанные проекты предпочитают «дробить» бизнес, оформляя его как несколько независимых юрлиц с общим владельцем. По данным СПАРК, в Петербурге 6,1 тыс. предприятий общественного питания (без учета ИП). Оборот более 200 млн рублей имеют примерно 60 компаний. Такая «оптимизация» должна прекратиться, считают в ФНС. Налоговики дали понять предпринимателям, что могут доначислить им НДС.

Несмотря на то что Петербург претендует на статус гастрономической столицы, общепит сверхдоходов городской казне не приносит. В 2020 году рестораны, бары и кафе заплатили в бюджет Северной столицы менее 1% всех налоговых доходов (около 4,7 млрд рублей). На плательщиков УСН пришлось менее четверти этой суммы (1,1 млрд рублей, или 3,3% от всего объема поступлений по «упрощенке»). Оборот предприятий общественного питания, по оценке Петростата, составил 65 млрд рублей.



Но перевод всей отрасли на НДС может добить бизнес, который до конца не оправился от коронавирусных ограничений. «НДС — это смерть для общепита, если не говорить о крупных сетях с миллиардными оборотами», — говорит сооснователь Союза независимых рестораторов, совладелец Bakunin Group Александр Романенко. По его словам, стандартным для рынка показателем является 1 млн рублей прибыли при 6 млн рублей оборота. «При переходе на НДС будет 1,5 млн рублей убытков, бизнес будет закрыт», — комментирует он.

В то же время многие рестораторы ограничивают рост из-за боязни перейти на НДС. «Так что альтернативные налоговые режимы — это обеспечение условий для дальнейшего развития», — считает предприниматель.

Введение 10-процентного НДС могло бы сделать переход на общую систему налогообложения менее разорительным для бизнеса, считает совладелец «Теремка» Виталий Свидовский. При этом крупные ресторанные холдинги, которые сейчас платят 20-процентный НДС, смогли бы снизить налоговое бремя. Сам «Теремок» в 2020 году перечислил 150 млн НДС. В отличие от малого бизнеса, большие игроки во время коронавируса налоговых поблажек не получили. А вот обороты из-за отсутствия туристов пока не восстановились. По его словам, петербургские рестораторы еще в конце прошлого года выступили с предложением обнулить НДС на время восстановления отрасли, а затем перейти на ставку 10%.



Предложение уполовинить платеж по НДС уже обсуждалось на федеральном уровне. В конце января вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов выражал уверенность, что решение будет принято в течение нескольких недель, но дискуссия затянулась. В итоге петербургские предприниматели предложили чиновникам подумать над введением «единого налога на общепит» на городском уровне. Каким он будет — еще предстоит обсудить.

Практика специального НДС для ресторанной отрасли распространена в большинстве европейских стран. Например, во Франции и Испании НДС для общепита составляет 10%, в Германии — 6%, ранее отмечали во ФРиО. Но чтобы поменять правила игры, все равно потребуется менять федеральное законодательство, хотя бы в части применения к этой сфере механизма «регуляторной песочницы», отмечают собеседники «Фонтанки». Впрочем, если чиновники получат такой инструмент, то смогут ставить эксперименты не только над рестораторами, но и в других сферах.

В объединении «Рестоград» считают, что при разработке «единого налога на общепит» важно найти баланс интересов небольшого и среднего бизнеса. «В некоторых случаях общепит работает на высоких оборотах, но с низкой маржинальностью. Потеря права на «упрощенку» сделает бизнес нерентабельным», — говорит глава «Рестограда» Александр Ружинский. При этом компании, которые платят НДС, оказались за бортом мер господдержки, так как не относятся к малому бизнесу. «Специальный отраслевой налоговый режим помог бы найти баланс, при котором крупные компании перестанут нести потери, а «упрощенцы» консолидируются», — отмечает он.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

