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Роспотребнадзор ужесточил контроль возвращающихся в РФ россиян. Тесты на COVID-19 будут сдавать все, не только авиапассажиры

Роспотребнадзор обязал всех прибывающих в страну россиян в течение трех дней сдать тест на COVID-19

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опубликовала новые правила для прибывающих на территорию Российской Федерации.

«С 15.04.2021 всем гражданам <...>, прибывающим на территорию Российской Федерации любым видом транспорта необходимо <...> в течение трех календарных дней со дня прибытия <...> пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР», — сообщается 14 апреля на сайте ведомства. Результаты теста на коронавирус необходимо будет разместить на портале «Госуслуг».

Также россиянам придется заполнить «анкету прибывающего». До этого это требование распространялось только на возвращающихся в Россию воздушным транспортом.

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Комментарии (4)

260569221
Статья ни о чем
260569221
Каких россиян???
Путешествия по стране тоже касается???
rastaman
Подонки.
Все делают для ухудшения жизни.
Чиновники в доле с тестирующимт конторами?
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