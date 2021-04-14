Роспотребнадзор ужесточил контроль возвращающихся в РФ россиян. Тесты на COVID-19 будут сдавать все, не только авиапассажиры

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опубликовала новые правила для прибывающих на территорию Российской Федерации.
«С 15.04.2021 всем гражданам <...>, прибывающим на территорию Российской Федерации любым видом транспорта необходимо <...> в течение трех календарных дней со дня прибытия <...> пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР», — сообщается 14 апреля на сайте ведомства. Результаты теста на коронавирус необходимо будет разместить на портале «Госуслуг».
Также россиянам придется заполнить «анкету прибывающего». До этого это требование распространялось только на возвращающихся в Россию воздушным транспортом.