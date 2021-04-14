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Дело петербургских Бонни и Клайда с татарскими корнями ушло в суд

Суд зарегистрировал дело основателя банды, грабившей ювелирные магазины в Петербурге

Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении уроженца Татарстана Ильдара Гиниятуллина. Ему вменяют бандитизм, серию разбойных нападений и незаконное хранение оружия. Об этом 14 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По материалам дела, не позднее 25 мая 2011 года Гиниятуллин, будучи в Северной столице, решил создать банду для совершения разбоев. К себе в бригаду взял сожительницу Аглемзянову из Татарстана, которая числилась в федеральном розыске. В течение двух лет он позвал работать ещё трёх знакомых. Созданная вооружённая группа под руководством Гиниятуллина действовала с мая 2011-го по январь 2014 года. Члены банды действовали сплочённо, были вооружены. За время существования группа совершила несколько крупных налётов, добыча была приличной. Пресс-служба судов приводит список пострадавших.

«С 25.05.2011 по 10.01.2014 совершили ряд разбойных нападений на ювелирные магазины «585» и ФГУП «Почта России», причинив всем потерпевшим крупный и особо крупный ущерб, а именно: ИП Портнянко Л. И. — 1 783 114, 06 руб.; ИП Смирнову А. С. — 1 867 367, 31 руб.; ООО «Групп Торг» — 2 713 271, 42 руб.; ИП Портнянко Л. И. — 922 648, 30 руб.; ООО «Групп Торг» — 3 364 171, 94 руб.; ОАО «Ювелирторг» — 6 759 006, 39 руб.; в отношении ООО «Ломбард "Доверие"», ОАО «Ювелирторг», ФГУП «Почта России» ОПС № 188672 (там денег не нашлось)», — говорится в материалах дела.

Гиниятуллин с 16 декабря 2012-го по февраль 2013 года приобрёл револьвер, переделанный из сигнального оружия и стреляющий винтовочными патронами. Указанное оружие хранилось дома у Бонни и Клайда, активно использовалось во время преступлений.

Полную историю парочки, сколотившей банду разбойников, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (1)

AlBerkut
'Гиниятуллин с 16 декабря 2012-го по февраль 2013 года приобрёл револьвер, переделанный из сигнального оружия, и стреляющий винтовочными патронами.'
Шта??? Сигнальный револьвер переделать по винтовочный??? Да Только разве что .22lr, в обычную мелкашку, под него тоже винтовки есть, но зато звучит как страшно - револьвер по винтовочный патрон...
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