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Муниципальные власти в Петербурге привлекают к содействию занятости инвалидов

Муниципалов в Петербурге привлекают к организации занятости инвалидов

В Петербурге депутаты дополняют закон о местном самоуправлении. В число полномочий местной власти включают содействие инвалидам в трудоустройстве. Соответствующий законопроект 14 апреля на заседании парламента был принят в первом чтении.

Инициатива дополняет список вопросов местного значения организацией сопровождения при содействии занятости инвалидов в рамках федерального закона от 2017 года, который расширил полномочия местной власти в этом вопросе.

Под таким содействием понимается «оказание индивидуальной помощи незанятому инвалиду при его трудоустройстве», а также создание условий для трудовой деятельности и ускорения профессиональной адаптации на рабочем месте. Кроме того, местной власти отдается «формирование» пути инвалида от дома до работы и по территории работодателя.

В парламенте заметили, что принятие законопроекта предполагает дополнительные расходы для муниципальных образований, однако об источнике финансирования в инициативе нет ни слова.

© Фонтанка.Ру

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