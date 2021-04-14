Муниципальные власти в Петербурге привлекают к содействию занятости инвалидов

В Петербурге депутаты дополняют закон о местном самоуправлении. В число полномочий местной власти включают содействие инвалидам в трудоустройстве. Соответствующий законопроект 14 апреля на заседании парламента был принят в первом чтении.



Инициатива дополняет список вопросов местного значения организацией сопровождения при содействии занятости инвалидов в рамках федерального закона от 2017 года, который расширил полномочия местной власти в этом вопросе.

Под таким содействием понимается «оказание индивидуальной помощи незанятому инвалиду при его трудоустройстве», а также создание условий для трудовой деятельности и ускорения профессиональной адаптации на рабочем месте. Кроме того, местной власти отдается «формирование» пути инвалида от дома до работы и по территории работодателя.