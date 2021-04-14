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Суд арестовал петербуржца, обвиняемого в сексуальном насилии над женой и попытке её убить. Мужчине помешали дети

В Петербурге арестован муж, насиловавший жену и угрожавший убить её из ружья

Зеленогорский районный суд заключил под стражу 43-летнего Максима Богачёва, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера и попытке убийства собственной 31-летней жены. Об этом 14 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Следствие полагает, что в ночь с 4 на 5 апреля Богачёв, находясь в квартире на проспекте Ленина в Зеленогорске, нанёс жене не менее 10 ударов руками и ногами по корпусу тела и голове, высказывая угрозы убийством. Далее он совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. Впрочем, на этом муж-тиран не остановился. Продолжая бить женщину, он направил на неё ружьё «Вепрь 12», высказывая угрозы. Воплотить их в жизнь не вышло — прибежали дети и начали просить не убивать маму.

Заявление в полицию от имени пострадавшей было подано ещё 5 апреля. Задержали же Богачёва лишь спустя неделю. Тогда же ему было предъявлено обвинение. По данным «Фонтанки», мужчина родился в Еврейской автономной области, в Петербурге занимался бизнесом, в 2009 году сменил фамилию, ранее он был Федоряном.

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