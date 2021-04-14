В Петербурге предложили блокировать сайты, торгующие ядами

Депутаты Петербурга на заседании 14 апреля поддержали проект федеральной инициативы, которая позволит включать в реестр запрещенных сайтов ресурсы, которые торгуют ядами и сильнодействующими веществами. После второго чтения проект будет направлен на рассмотрение в Госдуму.



Законопроект подготовили депутаты Денис Четырбок и Анастасия Мельникова.

Они предложили распространить возможность включать в реестр запрещенных доменов ресурсы, которые содержат информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования сильнодействующих и ядовитых веществ, местах их приобретения.