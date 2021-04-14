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В Петербурге предложили блокировать сайты, торгующие ядами

Депутаты Петербурга хотят запретить сайты — продавцы ядов

Депутаты Петербурга на заседании 14 апреля поддержали проект федеральной инициативы, которая позволит включать в реестр запрещенных сайтов ресурсы, которые торгуют ядами и сильнодействующими веществами. После второго чтения проект будет направлен на рассмотрение в Госдуму.

Законопроект подготовили депутаты Денис Четырбок и Анастасия Мельникова.

Они предложили распространить возможность включать в реестр запрещенных доменов ресурсы, которые содержат информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования сильнодействующих и ядовитых веществ, местах их приобретения.

В пояснительной записке авторы напоминают, что ответственность за незаконный оборот таких веществ установлена статьей 234 Уголовного кодекса РФ.

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Комментарии (2)

Владислав М
И как люди должны получать знания о применении различных лекрств и препаратов? В число сильных ядов входит банальный змеиный яд, на основе которого изготавливаются замечательные лекарства, в литературе описаны методики лечения этими лекарствами. Теперь всю эту полезную информацию власти изничтожат?
Cashmare
несомненно, это гораздо интереснее и актуальнее, чем рассматривать повышение пенсий ветеранам
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