«Казни не хочу, главное — все живы». В Петербурге отец спас своего ребёнка от взбесившейся машины



«Расскажу, что знаю насчёт сегодняшней аварии. Автомобиль стоял припаркованный перед «Тигуаном», я направлялась к нему, чтобы сесть. Внезапно машина начала движение назад, ударила «Тигуан» и, собственно, задом поехала через встречку и ограждения парковаться в дом. За рулём — моя мама, на заднем сидении — мой сын, так что мне всё очень ярко запомнилось», — пишет жительница Петербурга Альбина.



Она пояснила, что, к счастью, никто не пострадал.



«Мы не исключаем ошибки водителя, сама мама предполагает, что что-то сделала не так, но особо ничего конкретного сказать не может пока. Будем смотреть данные с компьютера, есть основания полагать, что произошёл сбой в работе системы. Когда появится ясность, сделаю пост. Восстановление дома и территории будет производиться за счёт виновника аварии, а не за счёт жильцов дома, на этот счёт будьте спокойны», — пообещала Альбина.



В комментариях отметился и мужчина с быстрой реакцией.



«К сожалению, я с сыном стоял у сбитой калитки, благо успел схватить ребёнка и отбежать. Потом беговел забирал почти из-под колес «Вольво». Сразу ушли домой, так как ребёнок испугался. Как заново родился», — с иронией отметил Сергей.



Житель Красносельского района также добавил, что «казни не хочет» — женщина с внуком сами были потрясены. Главное — все живы, заключил он.

