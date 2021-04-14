Горожанам расскажут, как устроен петербургский доходный дом

Доходные дома появились в Петербурге ещё при Петре I, к концу XIX века в них жили 85% горожан, а в 1917-м революция упразднила «доходники». О том, как они были устроены, расскажут на бесплатной лекции 19 апреля в «Новой Голландии». 18+



Доходный дом Жеребцовой на Дворцовой набережной Фото: A.Savin, wikipedia.org Поделиться Поделиться







Город рос, жители нуждались в жилье, а пространства в городе было не так много. Массовое строительство доходных домов решало задачу. Квартиры в них не покупали, а «нанимали». До времен Александра II извозчику говорили не улицу и номер дома, а его название — имя владельца. Арендодатель получал доход и мог вложить деньги опять же в новое строительство. Например, четырехэтажный «доходник» на углу Садовой и Гороховой в 1845 году возвели всего за 50 дней. Владельцы особняков иногда надстраивали их дополнительными этажами, во дворе возводили флигели с квартирами — и особняк превращался в доходный дом. В стремлении увеличить доход владельцы могли бы увеличить и этажность, да Госсовет в 1844 году определил предельную высоту — 23,1 метра. Тем не менее в доходных домах могло жить до полутысячи человек. Впрочем, другие дома их владельцы возводили не только и не столько для дохода, сколько для того, чтобы в городе появилась еще одна достопримечательность.



Историк, культуролог Анна Север расскажет, какими доходные дома были изнутри до того, как были переустроены в коммуналки, как их освещали и обогревали, где располагались «холодильники»-ледники и туалеты. И сколько стоило «нанять квартиру».

Слушаем лекцию «Как устроен петербургский доходный дом» 19 апреля в лектории (наб. Адмиралтейского канала, 2). Начало в 19:30, регистрация на сайте «Новой Голландии».

Александра Шеромова

