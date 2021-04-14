Петербурженка обратилась к полицейским после того, как её дочь рассказала ей о нападении агрессивной незнакомки. Семиклассница дурачилась с приятелем на детской площадке, остановить недопустимое озорство решила дама в кепке.
Как стало известно «Фонтанке» 14 апреля, накануне вечером в петербургскую полицию обратилась горожанка, которая заявила, что неизвестная избила её 13-летнюю дочь-семиклассницу на детской площадке на улице Фаворского.
Полицейские поговорили со школьницей, выяснив некоторые обстоятельства случившегося. По её словам, она прыгала по скамейкам вместе с одноклассником Максимом. В какой-то момент к ним подошла женщина, сделала замечание по поводу поведения и ушла. Однако спустя некоторое время она вернулась, схватила её за плечо, встряхнула, повалила на землю, а затем скрылась в направлении школы № 111.
Девочка заявила, что ранее с нападавшей не встречалась, описав её как светловолосую невысокую женщину на вид 20–30 лет, которая была одета в светлую кепку, белую куртку и джинсы.
В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись с места событий. В ролике видно, как незнакомка стремительно подходит к детям и наносит удар ногой по ногам девочки. Далее она таскает её за куртку, после чего та падает рядом со скамейкой. Спутник юной особы, судя по кадрам, просто наблюдал за происходящим.
Пострадавшая школьница обратилась в травмпункт, где у неё зафиксировали ушиб пальца. После этого в удовлетворительном состоянии её отпустили домой. Полицейские проводят проверку.