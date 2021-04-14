Петербурженка обратилась к полицейским после того, как её дочь рассказала ей о нападении агрессивной незнакомки. Семиклассница дурачилась с приятелем на детской площадке, остановить недопустимое озорство решила дама в кепке.

Как стало известно «Фонтанке» 14 апреля, накануне вечером в петербургскую полицию обратилась горожанка, которая заявила, что неизвестная избила её 13-летнюю дочь-семиклассницу на детской площадке на улице Фаворского.

Полицейские поговорили со школьницей, выяснив некоторые обстоятельства случившегося. По её словам, она прыгала по скамейкам вместе с одноклассником Максимом. В какой-то момент к ним подошла женщина, сделала замечание по поводу поведения и ушла. Однако спустя некоторое время она вернулась, схватила её за плечо, встряхнула, повалила на землю, а затем скрылась в направлении школы № 111.

