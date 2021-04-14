В трех почтовых отправлениях, которые прибыли на Пулковскую таможню, обнаружены аксессуары с маркой знаменитых итальянских и французских брендов. Из общей картины роскоши выбиваются стоимость и иероглифы.
Как сообщает Пулковская таможня 14 апреля, речь идет о посылках из Китая в Москву и Волгоград. Неизвестный получатель рискует не дождаться браслетов от TIFFANI и Cartier, а также сумку GUCCI. «На товарах присутствовали наклейки, иероглифы, стразы, ярлыки с маркировкой и даже надпись «Made in Italy», — уточняет пресс-служба. — Стоимость каждого была оценена в 20 долларов США».
Признаки контрафакта нашли на всех перечисленных вещах, а Всемирная почтовая конвенция запрещает пересылку подделок в международных почтовых отправлениях. В данный момент таможня ждет, что правообладатели указанных товарных знаков выскажутся насчет неожиданной дешевизны и происхождения предметов. Если марку использовали незаконно, посылки возвратят отправителю.
В Петербурге таможенники взяли манеру регулярно рушить надежды безымянных, но явно прижимистых любителей роскоши. Прошлым летом в порту были перехвачены носки и полотенца, «притворявшиеся» Gucci, Armani и Louis Vuitton. В ходе осеннего рейда выявили около тысячи предметов, которые сулили обладателю номинальное знакомство с Сhanel, Dior, Balenciaga и другими брендами.