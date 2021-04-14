Наши люди мыться ездят на такси. Депутаты дополняют банями список социально значимых объектов

Бани в Петербурге включают в список социально значимых объектов, что позволит льготникам для поездок туда пользоваться социальным такси. Соответствующий законопроект 14 апреля парламент принял в первом чтении.



Инициативу разработал парламентский комитет по законодательству. Речь идет об общественных банях. Для поездок туда воспользоваться социальным такси смогут льготные категории граждан, в том числе ветераны войны, инвалиды, узники концлагерей и так далее.

Глава комитета Денис Четырбок, представляя инициативу, пояснил, что во многих районах города до сих пор существуют дома, в которых нет ванн, и жители вынуждены пользоваться услугами общественных бань. «Потребность людей в них остается на достаточно высоком уровне, о чем свидетельствует количество помывок: только в 2019 году (до пандемии) их было свыше 1,5 миллиона. Однако порой добраться до бань бывает затруднительно. Поэтому мы предлагаем включить их в перечень социально значимых объектов, до которых можно доехать на социальном такси за счет бюджета». — сказал он.