Наши люди мыться ездят на такси. Депутаты дополняют банями список социально значимых объектов

Бани в Петербурге включают в список социально значимых объектов, что позволит льготникам для поездок туда пользоваться социальным такси. Соответствующий законопроект 14 апреля парламент принял в первом чтении.
Инициативу разработал парламентский комитет по законодательству. Речь идет об общественных банях. Для поездок туда воспользоваться социальным такси смогут льготные категории граждан, в том числе ветераны войны, инвалиды, узники концлагерей и так далее.
Глава комитета Денис Четырбок, представляя инициативу, пояснил, что во многих районах города до сих пор существуют дома, в которых нет ванн, и жители вынуждены пользоваться услугами общественных бань. «Потребность людей в них остается на достаточно высоком уровне, о чем свидетельствует количество помывок: только в 2019 году (до пандемии) их было свыше 1,5 миллиона. Однако порой добраться до бань бывает затруднительно. Поэтому мы предлагаем включить их в перечень социально значимых объектов, до которых можно доехать на социальном такси за счет бюджета». — сказал он.
Депутаты высказывали некоторые сомнения относительно включения бань в список. В частности, из-за практики размещать в саунах заведения сомнительного толка.
Кроме того, оппозиционные члены парламента указывали, что мера правильная, но недостаточная. В этот же день ЗакС, большинство в котором составляют представители «Единой России», отказался рассматривать законопроект депутатов Максима Резника, Бориса Вишневского, Ольги Ходуновой, Александра Рассудова, Михаила Амосова и Ирины Ивановой. Они предложили повысить пенсии участникам Великой Отечественной войны до 200 тысяч рублей.
Также глава фракции Партии Роста Оксана Дмитриева напомнила, что коллеги несколько раз отказывались даже рассмотреть проект закона о возвращении к прежнему пенсионному возрасту.