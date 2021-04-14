Петербургская полиция задержала водителя военного вуза. После встречи с ним с переломом основания черепа в больницу попал мужчина

Профессиональный автомобилист, который работает на военные вузы, попал в поле зрения правоохранительных органов. Его подозревают в нападении на горожанина с целью наживы в Кировском районе Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке» 14 апреля, по подозрению в грабеже накануне был задержан 40-летний водитель, работающий на Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала Хрулева.

По предварительной информации, в прошлую субботу он напал на безработного мужчину у торгового центра «Французский бульвар» на бульваре Новаторов. Задержанный якобы избил и отобрал у него полторы тысячи рублей и мобильный телефон. Общий ущерб составил 11,5 тысячи рублей.