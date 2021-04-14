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Петербургская полиция задержала водителя военного вуза. После встречи с ним с переломом основания черепа в больницу попал мужчина

В Петербурге водителя военного вуза заподозрили в совершении грабежа

Профессиональный автомобилист, который работает на военные вузы, попал в поле зрения правоохранительных органов. Его подозревают в нападении на горожанина с целью наживы в Кировском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 14 апреля, по подозрению в грабеже накануне был задержан 40-летний водитель, работающий на Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала Хрулева.

По предварительной информации, в прошлую субботу он напал на безработного мужчину у торгового центра «Французский бульвар» на бульваре Новаторов. Задержанный якобы избил и отобрал у него полторы тысячи рублей и мобильный телефон. Общий ущерб составил 11,5 тысячи рублей.

Пострадавшего госпитализировали. Врачи одной из городских больниц диагностировали у него травмы головы, среди которых — перелом основания черепа. Специалисты не исключили, что в момент поступления в медучреждение пациент находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

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Комментарии (1)

муматор
"работающий на Военную академию материально-технического обеспечения" - вот материально и обеспечил.
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